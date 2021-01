Una mamá abandona el bajo por un ratito

May será una integrante más del ciclo de mujeres que todos los martes toma el escenario de All Right. Foto: Gentileza Toust.

La primera aclaración que hace May Alba —bajista de Nosotras Tan-Bién— es que no es guitarrista ni cantante, pero que esta noche, no sin nervios y ansiedad previos, se pondrá en esos roles para una experiencia inusual para ella: un show propio y solista.

La artista será una integrante más del ciclo de mujeres que todos los martes toma el escenario de All Right, el bar de la avenida Illia. "Hace dos semanas fui a ver a Pauli Rodríguez, mi compañera en Nosotras..., y me ofrecieron tocar. Y como estamos tan necesitados de subirnos a mostrar nuestras canciones, dije que sí", agregó May con su habitual simpatía y desparpajo.

Desde que aceptó el convite, Alba empezó a armar una lista de temas que incluye canciones de mujeres rockeras como María Gabriela Epumer, Marilina Bertoldi e Hilda Lizarazu; referencias a los grupos por los que pasó; creaciones de sus amigas puntanas y unos poquitos temas propios.

"Son las canciones que me gusta hacer", resumió May, quien tiene previsto un show solo con su bajo y su voz, al que prefiere prepararlo un poco más para que —detallista como es— no quede nada fuera de lugar.

Uno de los aspectos centrales en la vida musical de la joven es su tendencia a ser parte de bandas, más que solista ("me gusta la cosa rockera en grupo, que suene la batería, que las canciones tengan su instrumentación"). Para demostrarlo en el show de hoy invitará a su amiga Yeka Ramos, también integrante de Nosotras... para cantar tres canciones.

La mención de dos de sus compañeras en el grupo demuestra la dedicación que la bajista le pone a la banda, que si bien sufrió algunas modificaciones en la formación sigue su camino, con la idea de grabar un nuevo disco en breve. "El anterior ya lo tocamos demasiado, lo editamos hace dos años, fue muy importante para todas, pero queremos mostrar algunas cosas nuevas que tenemos, ir hacia otros lados", agregó.

Hace un año y medio, la vida de May cambió considerablemente con la llegada de Malvina, su hija que la acompañó en el vientre en el proceso creativo de Nosotras... "Ahora, cada tanto agarramos la guitarra y cantamos canciones infantiles, pero un ratito nomás porque ahí nomás se emociona y quiere tocar ella", confesó la bajista, perdidamente enamorada de la pequeña.

Alba considera que lo mejor para esta noche es que la bebé no esté en All Right "porque es muy inquieta y no me va dejar tranquila" y espera el crecimiento de Malvina para que la empiece a acompañar a los recitales. "Quiero que sepa a qué se dedica la mamá".

El ciclo de mujeres del bar de la Illia ya tuvo a Pauli en su primera entrega, a Demii Limón en la segunda y programa para el resto del mes a Marianela Arce, Fernanda Rivero y, posiblemente, Nosotras Tan-Bién.