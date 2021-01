Hicieron prueba piloto con un robot para examinar cañerías

El ingeniero en mecatrónica Gabriel Iglesias aprovechó el tiempo de la pandemia para modificar el robot que había creado para su trabajo final de grado y darle nuevas funciones. De 40 centímetros de largo, ocho ruedas y hecho de un plástico especial que no se corroe ante el efecto de los ácidos, busca que el pequeño aparato sirva para inspeccionar las cañerías cloacales de cualquier ciudad. El inventor ya pudo hacer sus primeras pruebas en terreno, en Naschel, con la colaboración del Municipio y de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), de donde egresó.

"Es un robot móvil que se desplaza a través de una cañería de 160 milímetros de diámetro, que es la que se usa en las redes principales", apuntó el ingeniero. El vehículo, bautizado EC01, cuenta con una cámara que gira 360 grados y graba en tiempo real todos los ángulos del tubo y cuenta además con iluminación led. El usuario lo controla a través de una computadora conectada al robot, que muestra en vivo lo que capta con la cámara. "Nos permite ver si hay alguna falla, si está roto, tapado o si cruzan raíces. Lo bueno es que además de ir filmando nos va mostrando la distancia a la que está la falla, entonces la idea es localizarla y romper solamente ese pedazo de asfalto y no toda la cuadra", explicó el inventor.

La Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias (FICA) de la UNSL colabora en el proyecto. En la prueba realizada en la localidad del Departamento Chacabuco estuvieron como profesor guía el ingeniero Daniel Morán y el vicerrector de la UNSL, Héctor Flores.

"Además del aporte de Daniel Morán, quien es el director del Laboratorio de Mecatrónica, brindamos toda la tecnología que tiene la universidad en impresión 3D. Hacemos lo que corresponde, que es apoyar cuando vemos que una idea es buena y puede ser útil", dijo el vicerrector.

Foto: Gentileza.

"Estamos convencidos de que la tecnología tiene que ser fundamentalmente pensada para resolver problemas de la gente y de los vecinos de las distintas localidades. La idea es tener el robot lo más desarrollado posible y ofrecérselo a los municipios, para quien quiera usar el servicio", adelantó.

"Nos habíamos contactado con el ingeniero Morán y buscaban un lugar para empezar a probarlo y obviamente nos ofrecimos", aportó el intendente Miguel Bertola.

"Sería una ayuda muy importante, los municipios grandes tienen otro tipo de máquinas para destapar las cañerías, pero los pueblos no podemos afrontar eso", dijo el jefe comunal.

Las pruebas en terreno ofrecieron nuevos desafíos a resolver. "En la mayoría de las bocacalles el tubo termina justo ahí, entonces no hace falta hacer ningún agujero para introducirlo, metemos el robot por ahí. Pero en Naschel nos encontramos con que el tubo no terminaba tan al ras y seguía casi al inicio del otro y entonces no teníamos forma de introducirlo", explicó. Por esto la prueba terminaron realizándola con un caño en el exterior, a la vista de los empleados municipales.

Por otro lado, todavía tienen que pensar una estrategia para interrumpir parcialmente el caudal del líquido del caño a revisar, para tener una buena visualización. "El prototipo está hecho para cierta cantidad de agua. Si bien no se puede disminuir el 100% el caudal necesitamos que esté a menos del 50%. El dispositivo es bastante impermeable, pero es para la visión, nos encontramos con que el agua es negra y no se ve el fondo", explicó. Aún quedan pruebas por hacer en otras localidades, advirtió el ingeniero.