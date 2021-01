Costa y Más Delfino, con un gran desafío por delante

Con la experiencia en “modo burbuja” de la Liga Nacional —máxima división del básquet argentino—, el 19 de febrero se pondrá en marcha, en la misma modalidad la Liga Argentina —segunda división— que contará con 29 equipos divididos en dos regiones. En la Sur jugará Rivadavia de Mendoza, que tendrá a dos puntanos: el base Valentín Costa (21 años) y el alero Agustín Más Delfino (24 años).

Costa, que ya jugó en la “Naranja Mecánica” de la vecina provincia, viene de un paso por Comunicaciones de Mercedes, en donde fue subcampeón en Liga de Desarrollo y sumó muchos partidos en Liga Nacional.

Por su parte, Más Delfino llega de Rocamora de Concepción del Uruguay, en donde jugó Liga Argentina hasta que el torneo se detuvo por la pandemia.

“Llego con confianza”

Maneja los hilos de los equipos en donde jugó desde que era Sub 13. “Siempre me gustó jugar de base y me siento cómodo en la posición”, señala Valentín Costa, que volverá a vestir la camiseta de Rivadavia. “En mi anterior paso me han tratado muy bien y crecí mucho desde lo deportivo. Eso te da ganas de volver. Además, estoy cerca de San Luis”, agrega.

Costa llega con grandes desafíos en lo personal: “Tengo la ilusión de tomar un rol con mayor protagonismo. Ya tengo un año de experiencia en este club, lo que me hace tener más confianza. Intentaré asumir más riesgos, más responsabilidades, que es para lo que vengo. A pesar del año difícil que pasó, yo seguí entrenando siempre, intentando mejorar. Tengo confianza, ojalá sirva mi trabajo”.

Y en cuanto a lo colectivo, agregó: “Con el equipo aún no hemos entrenado todos juntos, pero espero que hagamos una buena campaña. Ahora hay que ponerse a punto rápido porque falta poco para el arranque. Es un equipo joven, pero si logramos tener una buena química y nos ponemos bien físicamente podemos andar muy bien”.

Valentín también analizó cómo imagina el torneo: “Creo que tendrá mucho que ver el físico. Si se hacen burbujas serán muchos partidos seguidos, creo que el equipo que mejor llegue físicamente y se pueda adaptar rápido al formato, sacará ventaja. Las dos regiones son fuertes y hay muchos equipos muy bien armados”.

“Tengo gran expectativa”

Estaba en un buen momento en Rocamora, también en Liga Argentina, pero la pandemia le puso un freno a Agustín Más Delfino y al equipo entrerriano. “Al comienzo nos costó adaptarnos. Era un equipo joven, con jugadores nuevos. Pero poco a poco encontramos sintonía, allá por enero y febrero; y en marzo se canceló el torneo en el mejor momento cuando habíamos metido una racha de ocho triunfos consecutivos”.

En cuanto a por qué no continuó en el club de Concepción del Uruguay, el puntano contó: “En Rocamora no me iban a tener en cuenta. Prefirieron jugar con los chicos locales al ser un torneo corto. Salió lo de Rivadavia, contactaron a mi representante, también mediante Valentín Costa, y no lo dudé. Las expectativas son las mejores, seguramente el fin de semana ya viajo a Mendoza para entrenar con el resto del plantel”.

Por último, también dejó su opinión con respecto al particular certamen que se viene: “En principio, jugaríamos en cinco meses lo que hacemos en ocho. Será súper intenso y con esto de las burbujas será clave tener un equipo largo, con mucha rotación”.

Parece que la espera llega a su fin. Poco a poco, la actividad basquetbolística a nivel nacional se pone en marcha. Y dos puntanos están ilusionados con ser protagonistas en la principal categoría de ascenso.