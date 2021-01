Federico Bassi se suma a la lista de candidatos al guardapolvo

A todo o nada. Fridy quiere el guardapolvo y no se guardará nada. Quiere que la tercera sea la vencida: en el 2019 y 2020 fue un gran protagonista. Foto: Martín Gómez.

Federico Bassi es uno de los pilotos más rápidos de San Luis y no podía estar ausente en la octava edición del Rally Master de la Tracción Simple que se correrá este fin de semana en La Toma.

Para Fridy esta será una nueva oportunidad de calzarse el guardapolvo distintivo del vencedor de la prueba, el gran maestro. Lauro que estuvo a punto de conseguir, pero le fue esquivo en las últimas dos ediciones.

"Por suerte puedo correr otro Master, es una carrera muy linda para medirse con los mejores del país. En varias ediciones se me escapó por muy poco. En el 2019 venía ganando y se me rompió el auto, y el año pasado también lideraba y cometí un error en un frenaje, me pasé de largo y perdí varios segundos que nunca recuperé", detalló el puntano, que esta vez estará navegado por Nicolás García.

A probarlo. El auto, un VW Gol Power, llegó ayer (martes) al taller de los Bassi. Foto: Martín Gómez.

Con respecto a las expectativas, Fridy dijo: "No tengo un parámetro, ya que el auto llegó hoy —por el martes— y aún no podemos probarlo, pero es una buena máquina. Por eso es que ahora haremos algunas pruebas para hacerlo andar lo mejor posible".

Federico, junto con su equipo, el San Luis Racing, estarán en La Toma con varios autos y las expectativas intactas por un buen resultado.

"Es un buen desafío, en lo personal y como equipo, ya que vamos con varias máquinas. La gente de La Toma es muy fierrera y se merece un buen espectáculo, además cuenta con unos caminos increíbles para practicar rally. Espero que salga todo bien", cerró Fridy, que estará con un VW Gol Power.

La competencia tendrá su largada simbólica este viernes y contará con dos etapas, una el sábado y la restante el domingo.

Inscripciones: este jueves cierra el listado de participantes de la 8ª edición del Rally Master de la Tracción Simple, que se correrá en La Toma.

Otra generación García

En las ediciones anteriores, Federico Bassi estuvo navegado por Santiago García. Esta vez, por algunos compromisos asumidos con anterioridad, no podrá acompañarlo. Su lugar en la butaca derecha lo ocupará Nicolás, sobrino de Santiago.

"Es un lindo desafío en una carrera que cuenta con nombres de primer nivel del automovilismo argentino. Trataremos de ser protagonistas", sentenció el navegante cordobés, nacido en Villa Allende.

Nicolás tiene una vasta experiencia. El año pasado compitió en el Dakar navegando al italiano Stefano Marrini a bordo de un UTV, mientras que en el 2019 corrió el campeonato mundial con Samuel Israel. En la Argentina le cantó la hoja a Gerónimo Padilla.

Feliz. El cordobés tiene varios frentes, corre en Chile y en el Rally Argentino junto con el tucumano Gerónimo Padilla.