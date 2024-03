Federico Bassi confirmó que correrá en Villa Mercedes

Ausente con aviso en la apertura del campeonato sanluiseño de rally, Federico Bassi no quiso perderse esta segunda fecha que comienza hoy en Villa Mercedes. Motivos le sobran, ya que "Fridy" es el último ganador en la tierra de la Calle Angosta.

"Es una carrera que me encanta, muy veloz, donde son fundamentales los frenajes. Además, tiene un plus para mí, ya que gané el año pasado y ahora me gustaría repetir", detalló el puntano, quien será protagonista de la competitiva Clase A.

Con respecto a cómo llega para este compromiso, Bassi dijo: "Tuvimos poco tiempo para probar el auto, pero estuvo todo bien. Creo que podemos salir a buscar un podio. Ojalá se nos pueda dar, sería bueno comenzar nuestra temporada sumando puntos importantes".

La edición pasada fue especial por donde se la mire para Federico. "El año pasado el resultado final fue muy bueno, aparte la emoción de saber que mi hermano (por Daniel 'Nono' Bassi) terminó segundo. Fue la primera vez, un podio histórico para nosotros como familia, como equipo, y qué mejor también que el final, en aquella oportunidad, fue en el circuito de La Pedrera en Villa Mercedes que lleva el nombre de 'Carlos Bassi', nuestro viejo. Fue una emoción tremenda".

Todo lo que hay que saber

La segunda fecha del Campeonato Provincial de Rally comenzará oficialmente esta noche a las 21:30, con la rampa simbólica ubicada sobre la avenida Mitre de Villa Mercedes.

La actividad para los pilotos comenzará antes: a partir de las 9 las tripulaciones podrán realizar el reconocimiento de los caminos y la posterior confección de la hoja de ruta. Todos pueden hacer dos pasadas por los sectores de velocidad.

Este sábado la acción se trasladará al camino, allí donde los fanáticos disfrutan de este deporte.

La etapa tendrá dos pasadas matutinas: Campo Polo-Lavaisse (15,71 kilómetros) a las 9:13 y Lavaisse-Autopista 55 (7,94 kilómetros) a las 9:41. Este dibujo se repetirá a la tarde a partir de las 12:34, para terminar con un paso a las 15:35 por el tramo de Circunvalación-Costanera (7,75 kilómetros).

La etapa final del domingo tendrá inicio a las 8:58 con el especial Ruta 11-Autopista 55 (9,73 kilómetros) y luego se disputarán en tres oportunidades el segmento que une Circunvalación-Costanera. Con la particularidad que la última pasada, a partir de las 12:22, otorgará puntos extras, ya que será el Power Stage.

