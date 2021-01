Rodrigo Garraza dicta un curso de cueca cuyana

El anhelo y la esperanza de que “La rebelión del gaucho”, su ballet, salga nuevamente al escenario durante 2021, luego de un año de inactividad absoluta, son dos sentimientos recurrentes en Rodrigo Garraza, el profesor y bailarín folclórico que espera con paciencia volver a ensayar con sus alumnos y colegas. Mientras tanto, para mover un poco los pies y no perder la costumbre de enseñar, mañana a las 18 en la explanada del Centro Cultural José La Vía, dictará el seminario intensivo de cueca cuyana apto para niños, adolescentes y adultos, con la única condición de que sepan bailar la danza.

Hijo de Jorge Garraza, el histórico bailarín y director de la academia "Estampas argentinas", una insignia de la danza folclórica en la provincia, Rodrigo aseguró que nació con los pies en dirección al baile. "Mi madre bailaba cuando me tenía en su vientre y toda mi infancia y adolescencia la pasé dentro de la academia. Hasta mis primeros pasos como profesor los caminé en la institución".

Además, el bailarín fue en dos ediciones participante del ballet Camín, encargado de abrir el Festival Nacional de Folclore de Cosquín. También compitió en el Festival Nacional de Malambo en Laborde en representación de la provincia y en otros concursos federales en los que se llevó algunos galardones y muchas satisfacciones.

Hace tres años, el joven decidió seguir su camino y armó el ballet "Rebelión...". Como sus tres hermanos estaban fielmente ligados a "Estampas...", Rodrigo pensó buscar sus propios bailarines, alejado de los pasos de su padre aunque con el orgullo intacto de su formación.

"No reniego de mis orígenes, al contrario, siempre que me hablan de mi papá y de su trayectoria se me pone la piel de gallina, pero la vida me mostró que yo podía despegarme del legado y buscar el camino que me quedara más cómodo dentro del folclore", expresó el bailarín.

"Cuando me fui de la academia de mi papá decidí enfocarme en mi propia historia, pero el vínculo sigue"

En paralelo, Garraza emprendió una aventura como músico, hasta que el año pasado decidió dejar de tocar la batería en Kabala, la famosa orquesta cuartetera de la ciudad.

Cambió esas noches de baile acalorado por treinta bailarines con los que ensayaba en un salón alquilado y la ilusión de dar vida a su propio proyecto. Con el tiempo, el profesor llevó a su pequeña delegación a diferentes certámenes y concursos nacionales.

"Estábamos muy entusiasmados y contentos con el ballet. No pudimos seguir con los ensayos cuando los habilitaron porque trabajamos en conjunto y el distanciamiento era imposible de implementarlo", contó el profesor, quien espera el regreso con ansiedad.

El costo de inscripción para el seminario de mañana es de 500 pesos y el docente indicó que el cupo no es limitado ya que será al aire libre, con el respeto de los protocolos de distanciamiento. Al finalizar el seminario se entregarán los certificados de participación.

Rodrigo adelantó que no se enseñará a bailar la danza porque el curso está dirigido a bailarines que ya tengan los conocimientos básicos. Dentro del intensivo se podrá aprender principalmente la técnica de la cueca cuyana y se brindarán conocimientos sobre su historia, vestimenta, modismos y variantes, ya que el profesor explicó que “en cada provincia de la región cuyana, la cueca se baila diferente".