El "General San Martín": el primer autódromo de San Luis

Se cumplieron 66 años de la inauguración del primer autódromo que tuvo la provincia de San Luis, propiedad del Automóvil Club San Luis (ACSL).

El lugar, estratégicamente elegido, fue una fracción de unos campos que en su momento eran propiedad del doctor Caime, vecino de la avenida Illia. Nada fue fácil, hubo que hacer un desmonte con maquinaria pesada, tractores, palas niveladoras y camiones regadores. Era un tupido monte, lleno de espinillos, jarillales, palos azules, algarrobos y chañares. A toda esa tarea hubo que sumarle la nivelación del terreno y la diagramación de la pista, que tenía una longitud de unos 2.550 metros. El día aportó su esplendor para que la jornada deportiva inaugural fuera completa.

La tarea previa no solo fue estructural, sino también social y deportiva. "Se trabajó muchísimo con las herramientas que teníamos. Hubo una gran colaboración de la gente ligada al automovilismo sanluiseño, que se encargó de sumar amigos y allegados. Otros se dedicaron a fomentar y dar a conocer, mediante el diario La Opinión y LV13, todo lo que se estaba haciendo. Incluso se hizo un tríptico que contenía toda la información relacionada a la inauguración y a la carrera", dice un exdirigente del ACSL.

Las entradas tuvieron un costo de 10 pesos los mayores, damas y niños 5, en tanto los socios ingresaron gratis.

Las autoridades del ACSL denominaron al circuito "General San Martín". Estaba ubicado a unos siete kilómetros de la ciudad de San Luis, rumbo a San Juan por la exruta 147, "camino a San Jerónimo y de tierra", según cuenta la historia.

Al acto inaugural asistieron las máximas autoridades de la provincia de San Luis, atraídas también por una interesante programación compuesta por una carrera de la categoría Fuerza Limitada hasta 1927, otra llamada Fomento y la de Regularidad.

El Automóvil Club San Luis, creado el 6 de diciembre de 1946 por un grupo de 25 personas entusiasmadas en fomentar el deporte automotor en nuestro medio, cuenta hoy con asociados que mantienen el mismo entusiasmo de sus fundadores.

Ocho años después, el ACSL decía, al inaugurar su flamante autódromo, que iniciaba el segundo ciclo deportivo de sus actividades, después de un período de espera por falta de escenario adecuado y seguro para la práctica activa del deporte automovilístico. "Espectáculo este de singular atractivo cuya presentación solo es posible ahora por la valiosísima cooperación de las autoridades nacionales, provinciales y municipales, competidores, público y colaboradores de toda índole, todo lo que el Automóvil Club San Luis valora, aprecia y agradece profundamente", consignaba.

La fiesta del deporte motor se realizó el 7 y 8 de agosto de 1954 (sábado y domingo), con un mecanismo y un sistema que se mantienen aún en la actualidad. El sábado fue para fijar las posiciones de largada, mientras que el domingo la actividad comenzó poco después de las 9 de la mañana con entrenamientos. Posteriormente hubo una colocación de ofrendas florales en honor al Libertador General San Martín y a la jefa espiritual de la Nación, Eva Perón.

Poco después de las 14 se izó la Bandera, cantaron el Himno nacional, bendijeron la pista y hubo palabras del presidente de la institución, Paulino Sáez (representante de Ford en San Luis). Para cerrar la actividad protocolar, los visitantes recorrieron las dependencias del autódromo.

La denominada Comisión de Honor ocupó el palco principal, que estuvo encabezado, entre otros, por el gobernador de San Luis, Víctor Endeiza, el jefe de la Guarnición Militar local y el cura párroco, quien bendijo las instalaciones del autódromo.

El sábado a las 15 fueron las pruebas de clasificación de las carreras. Ese mismo día, pero a las 19, hubo una audición especial por LV13 Radio San Luis (después Granaderos Puntanos) con la presentación de pilotos e invitados especiales.

El domingo 8, las puertas del autódromo se abrieron poco antes de las 7 de la mañana. Las entradas eran bastante populares, por lo que se aseguraron una buena concurrencia.

El circuito, al ser totalmente de tierra, necesitaba un tratamiento especial antes de cada carrera. La comisión directiva había designado a Juan Sosa para que se encargara de ese trabajo. "Mezclaban camionadas de tierra con sal gruesa, la esparcían con un camión volcador, la regaban y después era apisonada con las mismas máquinas o camiones", dicen los memoriosos del ayer.

"Como encargado de las instalaciones fue nombrado un señor de apellido Quiroga, él era quien mantenía como se podía las instalaciones y todo el predio circundante ante el avance de yuyos y matorrales que dañaban el circuito", recuerdan los socios.

De 9 a 11 fueron los entrenamientos. A las 14 el acto oficial y a las 15 se corrió la primera serie de Fuerza Limitada, categoría Fomento.

A las 15:30 se disputó la segunda serie y a las 16 fue el reconocido "repechaje", en el que corrieron quienes no clasificaron en las series. Media hora después se disputó la final por el premio Inauguración, que todos querían ganar.





"Los que más corrieron en ese circuito fueron Benjamín Iannizzotto, Jacobo Estrugo, "El Turco" Flores (de Quines), Víctor Anzulovich, Joaquín Tula Durán, Álvaro Díaz con 'El Chorrillero' y un muchacho de apellido Beltrán, quien era puro entusiasmo", dice don Héctor Di Chiacchio.

La entrega de los premios fue en Los Ranqueles, Ituzaingo y Pringles, donde después se levantó el salón de Luz y Fuerza.

El "General San Martín" fue utilizado en varias temporadas automovilísticas zonales. Una de las que más se recuerda es la que se corrió el 12 de junio de 1955. Según el diario La Opinión, estaban inscriptos Juan Manavella, de Rufino, Santa Fe, y Álvaro Díaz con "El Chorrillero" de San Luis. También Horacio Berón, de Ucacha, Córdoba; Carlos Sagarra de San Martín, Mendoza; "El Charabón", "La Ojos Azules" y "El Indomable", Vidal Martín, Miguel Niglio de Villa Dolores y Ceferino Ángel Scala, de Río Cuarto.

La jornada quedó marcada para siempre por un terrible accidente en el que perdió la vida Álvaro Díaz. Fue el epílogo de un día que nadie esperaba. El ganador fue Horacio Berón, con "El Forastero"; segundo quedó Ceferino Scala; tercero y completando el podio se ubicó "El Charabón", y la cuarta posición fue para Vidal Martín.

Hoy lo que quedó del "General San Martín" es una estancia: La Macarena, propiedad de Oscar Enrique Giménez, nieto de Jacobo Benaróz, el primer cuidador o encargado del predio automovilístico. Benaróz primero y luego Giménez le iniciaron un juicio al ACSL por posesión veinteañal y se quedaron con la propiedad, luego de un largo proceso judicial.

"Mi abuelo fue cuidador de este lugar durante más de 50 años, hasta que murió, y yo llevo residiendo acá toda mi vida. Tenía dos años cuando me trajeron. Solo me fui cuando hice el servicio militar obligatorio y después volví. Mi abuelo ya no estaba bien de salud y me quedé para siempre", dice Giménez.

La torre de control fue demolida, la pista desapareció con el tiempo, el monte de jarillales, espinillos y breas pudo más que la tierra mojada mezclada con sal, al igual que el acceso principal.

Nada quedó. Hoy hay una represa, una ripiera privada y un inmenso loteo en el predio de más de 160 hectáreas.

Triste final para el primer escenario deportivo que tuvo el automovilismo provincial.