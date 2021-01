Villa Mercedes: en febrero regresa el estacionamiento medido

Luego de varias fechas tentativas y de debates en el Concejo Deliberante, el Sistema de Estacionamiento Medido y Ordenamiento Vehicular (Semov) comenzará a funcionar el próximo mes. Aunque la Municipalidad todavía no definió el día exacto en el que los vecinos y vecinas volverán a pagar por el servicio, creen que será luego de la segunda quincena. La tarifa por hora quedará en $20 y ya no habrá parquímetros, sino que el conteo será a través de una aplicación. Además, solo regirá en el centro.

El sistema fue aprobado por el Legislativo a comienzos del mes pasado y desde entonces la Comuna tiene entre 30 y 45 días para reglamentarlo. Fernando Revello, subsecretario de Transporte, explicó que por eso decidieron poner en marcha el cobro en febrero. "En los próximos días comenzaremos a publicitar y difundir cómo será el funcionamiento y también daremos indicaciones sobre cómo usar la plataforma", anticipó.

El funcionario mencionó que el valor del estacionamiento estará fraccionado en períodos de 15 minutos y que los primeros 10 serán gratuitos. Además, señaló que habrá descuentos para los frentistas. "Esto es solo para quienes tienen una vivienda en el centro o para los que alquilan. En ese caso, el beneficio consiste en un auto sin costo por frente. Si la persona tiene dos o más vehículos, uno no paga. No es válido para los que tienen comercios", aclaró.

Y añadió que las personas con discapacidad y que posean el certificado único de la Municipalidad quedarán exentas.

A diferencia del sistema anterior, este, que es estatal, quedó reducido a 150 calles, lo que implica que sean unas 30 menos que la versión privada. "Lo que se deja fuera del rango es la terminal de ómnibus, la calle Pedernera y la avenida Mitre", aseguró el subsecretario.

"Nuestro objetivo es que el centro quede ordenado y que podamos mejorar la seguridad vial para los conductores y los transeúntes. Es por eso que vamos a tener un equipo de inspectores que se van a encargar de controlar que se abone el Semov, pero además que la gente no cometa infracciones", sostuvo.

En cuanto a la aplicación que vino a reemplazar la función de los parquímetros, Revello contó que ya está disponible para que los usuarios puedan descargarla, pero remarcó que todavía no la pueden utilizar. También resaltó que la confeccionaron con la ayuda del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia y con la Universidad de La Punta, y que un equipo de técnicos de la institución educativa se encargará del mantenimiento.

