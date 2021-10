Avanza la ley para destruir caños de escape libres en toda la provincia

El Gobierno de la Provincia podría próximamente ordenar el decomiso y posterior destrucción de los escapes libres o adulterados de motos que circulen por las calles y rutas de San Luis. La semana pasada, Diputados dio el primer paso y aprobó por unanimidad un proyecto de ley en ese sentido, que deberá ser tratado ahora en el Senado provincial.

La enmienda fue presentada por el diputado provincial Ricardo Chaves, del bloque unipersonal Identidad Peronista. Obtuvo despacho favorable por unanimidad en las comisiones de Seguridad Pública y Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable y logró la media sanción por 33 votos afirmativos y ninguno negativo.

El proyecto es breve pero conciso en sus intenciones. En primer lugar sostiene que en el caso de que una moto circule con un escape "libre o adulterado", las autoridades podrán proceder al decomiso y destrucción del accesorio en infracción, siendo alojados en depósitos policiales o municipales en todo el territorio.

En segundo lugar establece que el infractor, tras abonar la multa por circular indebidamente, deberá presentarse en el depósito con un escape reglamentario, con factura de compra en un comercio habilitado, para poder retirar el vehículo secuestrado. El proyecto por último sostiene que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Seguridad.

Fue Chaves el encargado de explicar los alcances del proyecto, enumerando razones de salud y seguridad para promover su aprobación. "Lo que se busca en varios aspectos es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la provincia. Primero en tema de salud, el ruido estridente que hacen los escapes realmente afecta en patologías particulares de la infancia y la tercera edad", justificó.

"Por otro lado, buscamos darle mayor seguridad al tránsito en las distintas ciudades y pueblos de la provincia. Generalmente son adolescentes los que llevan los escapes libres, lo toman como una diversión, pero esto lleva de trasfondo una distracción para ellos porque van prestando más atención al ruido que al tránsito y para quienes circulan por la calles cerca de ellos, generando en algunos casos accidentes o situaciones de riesgo", describió el legislador.

"No buscamos perseguir a la juventud en su derecho a circular libremente, a divertirse, a tener un vehículo accesible como es una moto, sino garantizar la seguridad y la salud de toda la comunidad", aclaró el legislador.

Ciudades como la capital, Villa Mercedes y Villa de Merlo ya tienen normas que ordenan el secuestro y destrucción de las partes modificadas (el diputado fue autor de la ordenanza vigente en la ciudad turística cuando era concejal). Para Chaves el alcance provincial ayudará a aquellas localidades que aún no tienen una legislación e incluso las más pequeñas que no cuentan con Concejo Deliberante y no pueden legislar sobre la problemática. "Esta herramienta viene a darle la posibilidad a la Policía de que en caso de decomisos o megaoperativos, en lugares donde no hay ordenanza y tenga presencia esta ley, les permita actuar en consecuencia", dijo por último el diputado, que ocupa una banca por el Departamento Junín.