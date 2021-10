Los artesanos de Merlo recurrirán al Superior Tribunal de Justicia

La Asociación Civil Artesanos de Merlo y el Comechingones recurrirá al Superior Tribunal de Justicia provincial en los próximos días, debido a que un fallo judicial desestimó el pedido de que les permitieran trabajar en la plaza Marqués de Sobremonte, al no autorizarlo el Municipio de la villa turística.

La semana pasada el juez en lo Civil, Comercial, Ambiental, Laboral, Familia y Menores, Ramiro Bustos, rechazó la medida autosatisfactiva promovida el 24 de diciembre de 2020 por la Asociación Civil y otras personas físicas, en contra del Municipio.

La abogada de los artesanos, Silvana Rodríguez, explicó que la resolución judicial indicó que el Municipio, al tener el poder de policía, tiene la potestad de decidir si pueden o no vender en la plaza. “No dice que los artesanos no tienen el derecho de estar en ese espacio público, sino que señaló que depende de la Municipalidad que estén o no. Acá no hay un conflicto legal ni se establece ninguna inconstitucionalidad”, detalló.

Existe una ordenanza municipal que prohíbe la comercialización en la plaza histórica de la villa, salvo –aclara– que sea para un bien público. “Consideramos que la actividad de los artesanos es una actividad de bien cultural, que están dentro de la posibilidad de poder realizarlo, pero hay otro artículo que manifiesta que la Municipalidad es la que tiene que autorizar y no lo hace”, describió.

La abogada recordó que la propia Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 22, indica que la actividad de los artesanos pertenece a la cultura nacional, por lo tanto la establece como bien común.

"Es un derecho constitucional"

“Vamos a basar nuestra apelación en que esa potestad del Municipio vulnera derechos constitucionales reconocidos, al no permitir a los artesanos que puedan trabajar en la plaza, más allá de la discriminación que sufren por el hecho de que sí dejaron que la Feria Franca trabaje y ellos no. El objetivo es que revean lo que dice el juez Bustos sobre el poder de policía de la Municipalidad”, detalló la abogada.

Durante los cuatro días del fin de semana extra largo, la Asociación de Artesanos instaló los puestos para vender los productos que efectúan y reclamaron poder trabajar en la plaza Sobremonte.

Tras el fallo, la presidenta de la entidad, Alejandra Sosa, dijo que el intendente, Juan Álvarez Pinto, siempre aplicó su autorización de manera arbitraria y discriminatoria, porque durante más de un año de pandemia dejó trabajar a la Feria Franca en el espacio público. “Recién los retiró y los llevó a la Avenida del Ciprés, al frente de la nueva iglesia, cuando comenzamos con las protestas”, precisó.

La titular de la asociación recordó que antes de la decisión del juez tuvieron una mediación en la que las propuestas del Municipio no fueron las que esperaban. “Tuvimos que firmar una especie de confidencialidad para que no divulguemos lo que se habló en esas reuniones”, señaló.

También durante los reclamos en la plaza recolectaron firmas de los vecinos y los turistas para presentarlas al Concejo Deliberante el próximo año, como un aval que sirve para demostrar que, en general, la comunidad quiere que trabaje la feria en la plaza.

Según Sosa, los artesanos piden un espacio público en la calle Presbítero Becerra, en el costado este de la plaza. “Ese sector alcanza para todos los puestos que tenemos y estaremos más ordenados”, señaló.