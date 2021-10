Luisa Páez voló y brilló en la Maratón de Buenos Aires

Las calles porteñas le sientan bien a Luisa Páez (42 años). Lo repite una y otra vez: le encanta correr en Buenos Aires. Será por eso que este año puso como firme objetivo intentar bajar la marca en "la" distancia: los 42K. Y lo consiguió el último domingo en la Maratón de Buenos Aires, en la que fue cuarta en la carrera y tercera en el Campeonato Nacional 2020.

En la prueba, la puntana finalizó detrás de la marplatense Florencia Borelli, la neuquina Karina Fuentealba y la porteña María del Carmen Argüello; pero subió al podio en el Nacional porque Argüello no es atleta federada. Es importante destacar que fue el Campeonato Argentino 2020, porque el año pasado se suspendió por la pandemia y la edición 2021 se disputó en abril en "A Pampa Traviesa".

Luisa era dueña de la mejor marca provincial (3h03'56") y la había obtenido también en Buenos Aires en septiembre de 2019. “Estoy muy feliz. La idea era bajar el registro y si era posible, correr debajo de las 3 horas", contó. Y vaya si cumplió con su deseo: detuvo el reloj en 2h54m31s. "Bajarla casi 10 minutos fue algo increíble”.

En cuanto a cómo planeó la carrera, la entrenadora y atleta de "Los Linces" dijo: “Tenía planeado salir a 4'12". Largué y me sentía bien por lo que corrí entre 4'07" y 4'12" los primeros kilómetros. Fui así un rato largo, pero empecé a pensar: ‘Ojalá no lo pague al final’. En 2019, por apurar el ritmo, de 4'20" que venía se me fue a 4'45" en los 3K del final. Pero ahora pude mantener, y en los últimos 4 kilómetros fui debajo de 4', así que muy feliz”, señaló Luisa.

Las corredoras que llegaron en las principales posiciones eran todas de elite, a excepción de María del Carmen Argüello —terminó tercera—, que sorprendió a todos. “Cuando estábamos en el antidoping escuché que la chica es amateur, que no tiene entrenador y corre porque le gusta. La vi en el kilómetro 15. Yo iba con Paola Griffa y Yamila Maidana, y nos pasó. Nos miramos sorprendidas. Cerca del 30K vi que se quedó un poco y la superé; pero en la parte final me alcanzó y me pasó otra vez”, describió la atleta de San Luis.

La sanluiseña, que este año también consiguió la mejor marca sanluiseña en Media Maratón (1h23'04" en "A Pampa Traviesa"), no llegó a la carrera en Capital Federal con la misma confianza que en otras oportunidades. “Los dos últimos días me entraron las dudas porque sentía que no estaba como a mí me hubiese gustado, pero al mismo tiempo sabía que la preparación era buena porque veníamos metiendo carga desde hace mucho tiempo. No imaginaba este tiempo, no me tenía fe. Pero Mario (Rosales) me dio todo el aliento y confianza”.

Luisa no se conforma y pretende seguir limando el registro en "la" distancia en 2022. “Charlando con Fuentealba me contaba que en 2019 hizo el mismo tiempo que hice yo ahora; y este año bajó la marca. Eso me motiva para seguir entrenando y también intentar hacer algo similar a lo que ella logró”.

Se la escucha feliz. Después de tantos kilómetros en la previa, el esfuerzo dio sus frutos. Luisa Páez brilló y pulverizó la barrera de las 3 horas en la maratón.