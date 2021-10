¿Separados? Wanda Nara le encontró chats a Icardi con la "China" Suárez

Estalló un escándalo. Según deslizaron en un programa de chimentos, la empresaria y mediática Wanda Nara le pidió el divorcio a Mauro Icardi luego de encontrarle chats con Eugenia "China" Suárez.

Ángel de Brito, al frente del programa "Los Ángeles de la Mañana", dio a conocer la conversación que mantuvieron el jugador y la actriz: “Algún día tenemos que salir de joda vos y yo”, dice la primera oración que la "China" le mandó al jugador del PSG. Y continúa: “En alguna parte del mundo donde no te conozcan”.

La panelista de LAM Yanina Latorre advirtió que “Wanda no está contestando el teléfono. A las amigas tampoco”, y contó que el escándalo explotó el sábado pasado cuando el delantero del PSG le pidió el celular a Wanda y comenzó a revisarlo.

A partir de ese hecho, la modelo habría hecho lo mismo y, a diferencia de su marido, quien no encontró nada, ella se topó con una desagradable sorpresa. “Obviamente hay partes que están borradas, la 'China' pidiéndole a Icardi de verse. Él dice que no tuvieron sexo y la 'China', lo mismo. Ella le enviaba fotos del rodaje, él de sus entrenamientos. Wanda se enloqueció y se fue a Milán”, dijo la panelista, y agregó que "ahí Icardi dice 'no voy más a entrenar'. No avisó en el club, y le dice que si ella no vuelve y lo perdona él no va a jugar más".

El conductor aseguró que “no solo hay mensajes de Instagram, sino de Telegram y llamadas que Wanda encontró. Ahí se pudrió todo”, manifestó De Brito luego de asegurar que Wanda ya habría comenzado a tramitar los papeles del divorcio para poder separarse.

“Cada vez que Icardi subía una foto con Wanda, automáticamente ella (por la 'China') lo llamaba, y esto la indignó a Wanda porque le preguntaba ‘si estaba enamorado’ y ‘qué tal estaba con ella’”, indicó el periodista.

En el programa dijeron que Icardi pidió disculpas y aseguró que solo habían tenido un intercambio de mensajes. Según Latorre “la relación comenzó cuando el futbolista le dio un like en Instagram a 'China' Suárez, quien se contactó con él y le paso su número de teléfono para comenzar con el ida y vuelta en redes sociales”.

Asimismo, Latorre comentó: "Él (por Mauro) cree que si sube una foto la va a convencer. Hoy a la mañana (lunes) ella le pidió el divorcio. Las nenas no saben nada, ella no gritó, no hizo escándalo, no revoleó teléfonos. Él está muy deprimido, no para de llorar. Ella está que se la lleva el demonio. Ella hoy se considera soltera".

Nara publicó este lunes una imagen en su Instagram donde expresaba “me gusta más mi mano sin anillo”.

Según De Brito, además de Wanda, Icardi y la "China", también hay otras personas involucradas en el escándalo. "Dicen que hay conversaciones entre Wanda y Benjamín Vicuña. Hay otros actores involucrados, un jugador del Real Madrid", adelanta el conductor. Un tema que abordarán mañana en el popular programa televisivo argentino, finalizó.