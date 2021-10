Tramitan los DNI en los barrios de la periferia de Villa Mercedes

Las oficinas móviles de la Dirección Provincial del Registro Civil y la Capacidad de las Personas arribaron este lunes al SUM del Eva Perón. Allí, unos 200 vecinos y vecinas pudieron tramitar su documento sin tener que trasladarse al centro. La actividad formó parte de la iniciativa que lleva adelante el gobierno puntano para que los residentes de la periferia puedan acceder con mayor facilidad al operativo.

En el complejo deportivo, grandes y chicos pudieron actualizar, renovar o solicitar su DNI sin turno previo. También tenían la opción de pedir una nueva cédula por extravío, robo y deterioro, o para los menores de 5 y 14 años.

Si bien la delegación de San Luis visitó la ciudad en más de una oportunidad para que los mercedinos pudiesen ponerse al día, el responsable de la sede puntana, Darío Rosas Curi, señaló que es la primera vez que montan las oficinas en las zonas más alejadas. "La intención nuestra es trabajar bajo este objetivo que propone el Gobernador, que es descentralizar las tareas administrativas y llegar a los lugares donde viven los vecinos. Es decir, ir de la periferia al centro. Esta es una modalidad alternativa a la que hacemos con los macrooperativos en los que vamos una semana y nos instalamos", contó, y añadió: "Hacerlo de esta forma nos permite saber con mayor precisión cuáles son los sectores que más necesidades tienen".

Se nos complicaba mucho ir hasta el centro para hacer el DNI y por suerte ahora pudimos hacerlo (Verónica)

El barrio Eva Perón fue el primero de un cronograma que quedará definido más adelante, pero que intentará cubrir la mayor cantidad de franjas habitacionales posible.

En ese sentido, el funcionario provincial sostuvo: "La actividad va a continuar. No es algo que iniciamos y acabamos ahora, sino que apuntamos a que se sostenga en el tiempo. Vamos a tratar de llegar a todos los espacios que podamos. En San Luis ya lo estamos haciendo. De hecho, mañana (por hoy) visitaremos el barrio 400 Viviendas y luego, la localidad de Santa Rosa".

Para las personas que ayer se acercaron al SUM, la medida fue más que productiva. Verónica, una de las tantas vecinas que asistió, aprovechó para hacer los documentos de sus hijos pequeños. Con la certificación ya en mano, aseguró que la iniciativa le permitió concretar un trámite que esperaba desde hace unos meses. "Se nos complicaba mucho ir hasta el centro, no contamos con el traslado y por suerte pudimos, después de tanto tiempo", contó.

Abigail, una joven que solicitó hacer su cambio de domicilio, también celebró la propuesta administrativa. "Me mudé hace un tiempo y no podía modificar la dirección. El trámite fue muy simple. Esperé un par de horas, pero que hayan venido hasta acá me solucionó la vida", dijo entre risas.