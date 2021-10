Delfina y Benjamín, finalistas en un concurso internacional

Delfina Olivari y Benjamín Sauno estiraron sus brazos, colocaron los pies en posición y, sobre todo, le pusieron pasión a sus variaciones de clásico y contemporáneo. Fue así que los bailarines, que tienen 15 y 13 años respectivamente, lograron sobresalir en un concurso internacional.

Los adolescentes quedaron como finalistas del concurso Gran Premio Internacional. El premio es una audición para formar parte del Instituto Superior de Arte Teatro Colón (ISATC) y, en caso de quedar elegidos, les otorgarán una beca durante un año.

“Nos dan la oportunidad, pero lo estamos evaluando por el tema económico. Es un año completo y es difícil mantenerse en Buenos Aires”, contó Benjamín, quien comenzó a danzar en 2020.

Su compañera, que baila desde que tiene 4 años, coincidió: “La verdad que me emocioné mucho cuando me enteré que habíamos quedado. Es algo que me pone muy feliz”.

En un principio los jóvenes enviaron un video con una variación clásica. Al poco tiempo les confirmaron que habían quedado dentro del concurso. Luego, debieron mandar una segunda grabación con una clase de técnica y dos variaciones, una contemporánea y otra clásica.

“Es mi primera competencia, así que ya pasar a la segunda ronda fue una sorpresa y estar ahora en la final y ganar una invitación fue muy sorpresivo y emocionante”, expresó el bailarín. Y finalizó: “Lo lindo de bailar es poder expresar lo que siento y hacer también que el otro disfrute”.