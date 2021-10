El dólar blue subió fuerte y trepó a $191, apenas $4 por debajo del récord histórico

En un mercado cambiario cada vez más tenso, el dólar blue sumó este jueves $3 y escaló a $191, el nivel más alto desde octubre del año pasado, cuando llegó al récord histórico de $195, por lo que la brecha con el oficial superó el 92%.

En momentos en que el Ejecutivo nacional avanza con medidas regulatorias para controlar la escalada de precios de alimentos y artículos de primera necesidad, el dólar volvió a recalentarse y puso más presión sobre la inflación.

El récord histórico nominal de la divisa en el circuito paralelo se registró el 23 de octubre de 2020, cuando se disparó hasta los $195, con una brecha del 150% con el mayorista de ese momento.

Con este avance, el paralelo acumuló en tres jornadas un incremento de $5,50, al pasar de los $185,50 hasta los $191 actuales y en lo que va de octubre subió $5.

En la semana, el blue había perdido $1 el lunes, pero retomó la senda alcista el martes cuando la divisa llegó a cotizar en torno a los $190.

En septiembre, el blue experimentó una suba de $4,50 (2,5%), tras anotar en agosto su menor alza desde marzo, al escalar tan solo $1 (0,6%).

A principios de abril, operó en un valor mínimo de $139, pero ese mes lo cerró con un alza de $9 (6,4%), agregó otros $7 (4,7%) en mayo, $11 (7%) en junio y $12,50 (7,4%) en julio.

En cuanto a la cotización minorista, denominado dólar ahorro, la divisa terminó, sin la carga impositiva y en promedio, a $98,58 para la compra y $104,89 para la venta.

De este modo, si se le anexa el 65% de impuestos, cada ahorrista debió desembolsar $173,07 por unidad.

En el circuito mayorista, el dólar cerró a $99,37 por unidad, dos centavos arriba de la jornada anterior y el volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 364,6 millones; en futuros MAE, U$S 79,2 millones y en el Rofex, U$S 407 millones.

Durante la jornada, el Banco Central tuvo un resultado neutro por su intervención y las compras netas en octubre se mantienen en U$S 500 millones.

Según informó oficialmente la autoridad monetaria, las reservas internacionales terminaron en U$S 43.005 millones.

Por su lado, los dólares financieros mantuvieron la tendencia alcista y las brechas superaron el 80% por primera vez en lo que va de este año.

El dólar Contado con Liquidación operó con un leve avance del 0,1% a $178,93, con lo que la diferencia con el mayorista se ubicó en 80,1%, la más alta desde el inicio de diciembre de 2020, mientras que la versión desregulada superó los $195.

Por su lado, el dólar MEP o Bolsa regulado también operó en alza y cerró en los $178,83, y de esa manera la brecha con el oficial se elevó al 80%.

