El presidente firmó el decreto para relevar a Macri del secreto de Estado y pueda declara

El presidente Alberto Fernández firmó este jueves el decreto para relevar del secreto de Estado al exmandatario Mauricio Macri para que éste pueda prestar declaración indagatoria en el Juzgado Federal de Dolores, por el caso de espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, así lo señalaron fuentes oficiales y detallaron que el jefe de Estado lo dejó listo antes de partir con destino a Roma, Italia, este jueves por la noche.

Antes de que la vicepresidenta Cristina Kirchner quede a cargo del Poder Ejecutivo, el Presidente relevó a Macri del secreto de estado que este jueves le impidió prestar declaración indagatoria en el marco de la investigación por supuesto espionaje ilegal sobre los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, que se hundió en noviembre de 2017.

El decreto que firmó Fernández fue preparado por la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de Vilma Ibarra, que se propuso dejarlo listo antes del viaje internacional del jefe de Estado, que partirá esta noche y regresará a la Argentina el próximo miércoles 3 de noviembre.

Ante el juez federal de Dolores Martín Bava, la defensa de Macri planteó que no podía declarar si no se lo relevaba del secreto de estado que le corresponde por ser un ex presidente.

NA/NTV