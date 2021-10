Ante la merma en la provisión de agua piden hacer un uso responsable

La escasa cantidad de lluvias en la región provoca, como todos los años, una merma en las diferentes formas de almacenamiento y distribución de agua. La situación provocó que los vecinos de la ciudad capital detectaran, en los últimos días, una merma en la provisión.

"Cada vez que hace calor, superando 35 grados, se corta el agua, pasa siempre", apuntó Roberto Quevedo, vecino del barrio Cerro de la Cruz, en el norte de la capital, donde hubo cortes del servicio. Vecinos de ese barrio, del 142 Viviendas (también en el norte) y del Lucas Rodríguez (en el sur) dieron su testimonio de una realidad que vivieron los últimos dos días.

La Municipalidad, a través de sus redes sociales, llamó a un uso responsable del servicio ante las altas temperaturas e informó que en la noche del martes repararon un ramal obstruido en Riobamba y ruta 147, que había provocado la merma del suministro en la zona noreste. "Con hábitos de ahorro podemos hacer una gran diferencia y además nos ayuda a mejorar el servicio en la ciudad", remarca un comunicado.

Desde Planificación de San Luis Agua, su gerente Bernardo Will, explicó que “las precipitaciones son un factor clave en el mantenimiento de los espejos de agua. Las lluvias que se registran en las cuencas hidrográficas de nuestros ríos son las que finalmente terminan recargando nuestros diques. En este período del año donde las precipitaciones son escasas es que los niveles de agua de nuestros diques se ven notablemente perjudicados”.

El funcionario agregó que aunque la provincia cuenta con una gran cantidad de diques, "algunos sistemas de distribución de agua cruda se abastecen directamente de ríos, arroyos y vertientes. Al no registrarse precipitaciones por largos períodos de tiempo, el caudal se ve afectado y, por ende, la cantidad de agua cruda que podemos distribuir".

Otro vecino, Marcelo Blanco, contó: "Generalmente a las 10 de la mañana empieza a menguar la provisión, es seguro que al tanque no llega, apenas sale un hilito de la canilla del frente y cerca del mediodía, ya no sale nada". "Siempre fue un problema más allá de la gestión, pienso que hay un mal cálculo, no previeron el consumo que hay para esta zona. No puede ser que por ejemplo a tres cuadras de acá tengan servicio y nosotros no. Lindamos con el barrio Eva Perón, si yo no tengo provisión, en ese barrio menos", reflexionó Blanco, quien vive ahí desde 1997.

Alejandra, otra vecina de la zona norte, del barrio 142 Viviendas, coincidió en las experiencias antes citadas. "He tenido en estos días cortes generalmente en la mañana y después mucha merma, sale muy poca agua, en la nochecita sale un poquito más, pero no tanto", detalló.

La zona sur también tuvo sus dificultades. María, vecina del barrio Lucas Rodríguez, apuntó que desde el sábado contaban con un tacho de 200 litros para proveerse del líquido, que se agotó el pasado martes. "Estuvimos cuatro días sin agua", remarcó.

Nazareno Perroni, gerente general de San Luis Agua, insistió: "El uso racional del agua es una responsabilidad de todos. Pedimos la colaboración de todos y todas para que podamos pasar esta temporada de bajas precipitaciones y llegar en condiciones a la época de lluvias”.