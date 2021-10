Wall Street: desplome de las acciones de Facebook por el apagón mundial

Las acciones de Facebook cayeron más del 6% en Wall Street en medio del inédito apagón de esa compañía y sus controladas, el servicio de mensajería Whatsapp y la red social Instagram.

Los cortes generalizados del servicio luego del mediodía pegaron de lleno sobre las cotizaciones de la compañía fundada por Mark Zuckerberg.

La cotización de las acciones abrió a un valor de U$S 334,55 y cuatro horas después llegó a un piso de U$S 323,13, más de 10 dólares menos, para estabilizarse en los U$S 325.

En el mercado sorprendió la falta de respuesta y explicaciones del gigante informático para fundamentar semejante caída de servicios.

"Sabemos que mucha gente tiene problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos", dijo el vocero de Facebook en Twitter.

Explicó que en la empresa están "trabajando para que las cosas vuelvan a la normalidad y actualizaremos aquí lo antes posible".

Pero se desconoce la causa que afecta los servicios y eso generó alarma en los mercados.

El mensaje de error de la página web de Facebook sugería un error de Sistemas de Nombre de Dominio (DNS, por sus siglas en inglés).

El DNS permite a las direcciones de las webs llevar a los usuarios a sus destinos.

Facebook compró Instagram el 9 de abril de 2012, tras pagar U$S 1.000 millones en efectivo y acciones.

Dos años después adquirió WhatsApp, en febrero de 2014, por U$S 1.900 millones, de los cuales pagó U$S 4.000 millones en efectivo, U$S 12.000 millones en acciones de Facebook y U$S 3.000 millones en acciones exclusivas para los fundadores de WhatsApp, Jan Koum y Brian Acton.

El grupo de empresas tiene una valuación de mercado de U$S 914.800 millones y está sexto en el ranking de las mayores compañías del mundo, detrás de Apple, Saudi Aramco, Microsoft, Amazon y Alphabet (Google).

Denuncia y escándalo.

La interrupción del servicio de Facebook se produce un día después de que una mujer, que filtró a las autoridades estadounidenses documentos de la empresa que afirman que sus productos alimentan el odio y dañan la salud mental de los niños, apareciera en la televisión para revelar su identidad.

Frances Haugen, una experta en datos de 37 años, trabajó para Google y Pinterest, y dijo que Facebook es "sustancialmente peor" de que lo que había visto antes.

La mayor red social del mundo quedó envuelta en una tormenta a causa de Haugen.

Congresistas y el diario "The Wall Street Journal" detallaron cómo Facebook sabía que sus productos, incluyendo Instagram, estaban dañando a las niñas, especialmente en lo que respecta a la imagen corporal.

Nick Clegg, vicepresidente de Facebook en materia política y asuntos mundiales, rechazó que las plataformas de la empresa sean "tóxicas" para los adolescentes.

Más allá de Facebook, la Bolsa de Valores de Nueva York en general está teniendo uno de sus peores días de los últimos meses.

El índice S&P 500 cae 1,4%, mientras el promedio industrial Dow Jones cede 1,1%.

El precio del crudo estadounidense aumentaba en 2,6% y se colocaba en U$S 77 por barril por primera vez desde el 2014.

La OPEP y sus países aliados decidieron mantener su política de aumentos paulatinos de la producción, tras la reducción severa aplicada durante la pandemia.

En Asia, el índice de Hong Kong cayó más de 2% luego de que se suspendieron las transacciones de la empresa china del rubro inmobiliario Evergrande.

NA / NTV