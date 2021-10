La preinscripción al ciclo lectivo 2022 se hará de manera virtual

El Ministerio de Educación de la Provincia difundió una circular que indica las pautas a seguir para las inscripciones al ciclo lectivo 2022. La preinscripción será virtual, al igual que el año pasado, y las escuelas deben evitar pedir documentación que ya tengan en los legajos de años anteriores.

"El año pasado se hizo absolutamente virtual, ahora volvemos a solicitar a las escuelas que sea así, pero en el caso que los padres no puedan realizarla online, se puede hacer de manera presencial. Lo particular de esta inscripción es que estamos finalizando la unidad pedagógica 2020-2021, y en la preinscripción la escuela no les pedirá a los padres documentación que ya existe en los legajos, sino que lo hará de manera efectiva al inicio del ciclo lectivo 2022, que es cuando va a cerrar la unidad pedagógica", explicó la jefa del Programa Educación, Sandra Solivellas.

La funcionaria también aclaró que el ministerio solo pide a las escuelas la documentación académica, y no solicita nada relacionado a certificados de salud, control del niño sano ni certificados bucodentales. Debido a la pandemia, en 2022 solo solicitarán el DNI y el informe pedagógico.

El documento difundido por el ministerio indica el orden de prioridad para las vacantes. Primero, los estudiantes repitentes, después los hermanos de estudiantes del establecimiento, alumnos que asisten a escuelas con edificios compartidos, estudiantes que vivan en hasta diez cuadras a la redonda en zona urbana y hasta diez kilómetros a la redonda en zona rural.

"En la unidad pedagógica 2021, el año pasado, no se produjeron repitencias, pero los chicos que se desvincularon de la escuela por la pandemia tendrán prioridad", aclaró la funcionaria.

Además, para entrar a primer año de la secundaria no están permitidos los exámenes de ingreso o nivelación que excluyan a los chicos del sistema educativo.

Con respecto al nivel inicial, Solivellas explicó: "En esta resolución se disponen las vacantes que pueden estar previstas para las salitas de 3, 4 y 5 años del nivel inicial cuando la división cuenta con maestra auxiliar o no, porque nos encontrábamos con el problema que a veces había algunas discrepancias respecto de la atención de los niños según la franja de edad que tuvieran".

La circular indica que en las salas de 3 años podrán haber hasta 20 niños. En cambio en las de 4 y 5 años podrán haber hasta 25 alumnos, pero si la división cuenta con docente auxiliar podrán sumarse tres niños más.

Las escuelas pueden elegir la fecha de las inscripciones, pero tienen siete días para informarlas en forma previa, por medios virtuales y en la entrada de los edificios, lo mismo que toda la información sobre los sorteos de vacantes.