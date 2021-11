Más allá de sus personajes icónicos

"Manifestación"

El crack económico

Año: 1934

Técnica: Temple sobre arpillera

Medidas: 1,80 x 2,50

Exhibición: Museo Nacional de Bellas Artes

Una obra fundante del nuevo realismo. Una serie de rostros adustos y preocupados, la mayoría mirando hacia algún costado, se enfilan alrededor de un niño, único portador de un pan. De fondo se alcanza a ver un edificio alto que podría ser la Refinería Argentina de Azúcar, en Rosario Norte. Es un reflejo de la crisis económica que azotó al país en la década del 30, rebote de la Gran Depresión. Con una notable influencia del muralismo mexicano incorporado por David Alfaro Siqueiros, las únicas palabras que se leen en la obra son "Pan y trabajo" en una pancarta que más que reclamo parece un ruego.

"New Chicago Atlethic club"

Mataderos en Nueva York

Año: 1937

Técnica: Pintura al óleo

Medidas: 1,85 x 3,00

Exhibición: MoMa, Nueva York

Siempre atento a las manifestaciones populares, la obra de Berni que se exhibe en el histórico museo neoyorquino retrata a un equipo de fútbol de las afueras de Rosario, donde el pintor se había mudado junto a su primera esposa, la escultora francesa Paule Cazenave. Allí retrató a los 17 personajes del cuadro, en formación futbolística pero ubicados de tal forma que a algunos solo se les ve la cara y a otros todo el cuerpo. Solo dos camisetas coinciden por lo que la idea de equipo no está del todo clara. Una mujer —vendedora de frutas— y un perro que quiere entrar en cuadro completan una serie de personajes de una obra perdurable.

"Chelsea hotel"

Una habitación nocturna

Año: 1977

Técnica: Óleo, tela vinílica y encaje sobre tela

Medidas: 2 × 1,60

Exhibición: Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires

Hacía varios años que Berni se había inclinado hacia la pintura erótica y su hospedaje en el mítico Chelsea Hotel de Nueva York le pareció una buena oportunidad para profundizarla. Realizado bajo el ideario comunista, la construcción y las historias del hospedaje llamaron la atención de Berni. Entre rockeros famosos, adictos que escondían sus costumbres y proxenetas y prostitutas (para quienes estaban reservados los pisos más bajos), los huéspedes le daban un ambiente único al hotel. En su obra, el pintor retrató a una prostituta que parece invitar a su habitación.

"Naturaleza muerta con guitarra"

La limpieza de las cosas

Año: 1926

Técnica: Óleo

Medidas: 63,5 x 79 cm

Exhibición: Desconocida

Una de las primeras obras del rosarino demuestra la simpleza que caracterizaría su etapa inicial. Ya desde el tema (replicado por varios artistas como Pablo Picasso y el chileno Manuel Ortiz de Zárate), la obra muestra un carácter repetitivo que luego derivaría en cuestiones más sociales. La protagonista central de la pieza es una guitarra con el diapasón blando, ubicada sobre una partitura y un paño rojo, que hace que el cuadro salga del marrón predominante. Berni, extrañamente, coloca su firma en mayúscula en un lugar muy visible, una costumbre que perdería a medida que su fama crecía.

"Mujer desnuda en la arena"

Una despedida oscura

Año: 1981

Técnica: Óleo

Medidas: Sin información

Exhibición: Colección privada

La historia detrás del que posiblemente sea el último cuadro terminado de Berni es fascinante. La mujer que sirvió de modelo es una mendocina 30 años menor que el artista —que en ese momento tenía 76— que lo tenía absolutamente enamorado. Un avión que atraviesa el cielo es el único elemento fuera de lo natural que Berni incorporó por alguna razón que no tuvo tiempo de aclarar. En 2017, la obra fue expuesta de manera enigmática: para verla en una galería de Buenos Aires había que reservar la entrada con semanas de anticipación, se podía entrar de a uno, estaban prohibidas las fotos y la contemplación no podía superar los 20 minutos. Por supuesto, no estaba a la venta.