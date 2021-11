Familiares de Marilyn Cejas volvieron a manifestarse en tribunales

Como hicieron muchas veces en los nueve años que llevan reclamando una respuesta final de la Justicia, los padres y familiares de Marilyn Cejas volvieron a manifestarse este jueves frente al edificio del Poder Judicial para reclamar que el juez que tiene la causa resuelva la situación procesal del expolicía Roberto Celi, quien era pareja de la víctima y actualmente está imputado por “homicidio calificado”.

“Esto es parte de la lucha que llevamos hace mas de 9 años. Hoy nos manifestamos porque pasaron 80 días desde que Celi hizo su declaración indagatoria, imputado por la muerte de Marilyn, y no hay resolución sobre su estado procesal”. “Pedí hablar con el presidente del Superior Tribunal de Justicia, que me atendió 20 de octubre, cuando se cumplían los 60 días de plazo para resolver la situación. “Él (Jorge Alberto Levingston) se comprometió a que el juez que subroga iba a resolver esa situación, pero hasta no pasa nada y seguimos esperando”, explicó Marta, mamá de Marilyn.

“Parecía que había repuntado la verdad y la justicia, pero otra vez volvió a quedarse en el letargo y eso nos ha movilizado, para pedir que se continúe con la investigación y los pasos que siguen”, sumó.

Marilyn fue hallada muerta, con un disparo en la cabeza, el 12 de julio de 2012, en el departamento de Celi, en la calle Martín Güemes de la ciudad de San Luis. Junto al cuerpo estaba el arma reglamentaria de él, que se desempeñaba en el Comando Radioeléctrico.

Una serie de irregularidades en el accionar policial, las pericias y los informes forenses hicieron desconfiar a la familia que Marilyn se haya suicidado, como sostenía la principal hipótesis de los investigadores.

FQ.