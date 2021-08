Caso Marilyn Cejas: aplazaron la indagatoria de Celi para este viernes

Cuarenta y ocho horas. Ese es el plazo que este miércoles pidió la defensa del expolicía Roberto Celi para poder estudiar el expediente, y tener así un conocimiento más pleno de las pruebas que determinaron que en julio pasado, la entonces jueza Penal 3, Virginia Palacios, lo llamara a declaración indagatoria por el homicidio agravado de quien era su pareja, Marilyn Cejas. Según le refirieron a El Diario una fuente judicial y la defensora de Celi, Sandra López, la audiencia se hará este viernes. Intervendrá, como juez subrogante, Juan Manuel Montiveros Chada.

Seis cuerpos tiene el expediente que comenzó el 12 de julio de 2012 por el hecho que ocurrió en el departamento de Celi, en la calle Martín Güemes de San Luis capital. La Policía dijo que la joven se había suicidado de un disparo en la cabeza, efectuado con el arma reglamentaria de Celi. Y la familia de la chica, que nunca creyó en esa versión, luchó a lo largo de todos estos años: primero, para lograr el desarchivo de la causa, y luego, para que se profundizaran las averiguaciones en pos de la verdad.

“Ayer (por el martes) asumí la defensa. La idea es que Celi se presente y declare para ratificar su inocencia”, le dijo a este medio López. No adelantó qué dirá Celi en la audiencia.

Por lo general, ante delitos de esta índole, suele ordenarse la detención del imputado. Hasta el momento, no se ha dispuesto medida de ese tipo para Celi. Consultado al respecto, el abogado que representa a la madre de Marilyn, Aldo Giuliani, le explicó a El Diario que el llamado a indagatoria es un medio de defensa que la ley le da a quien está imputado por un delito, a los fines de que se defienda. “Después de recepcionada la declaración, el juez tiene que merituar los elementos a los fines de dictar un procesamiento, que puede ser con o sin prisión preventiva”, refirió el letrado. "Es una posibilidad que, tras la indagatoria, quede detenido", dijo.

“Hay que tener en cuenta que, por el tiempo transcurrido, puede ser un procesamiento sin prisión preventiva por el momento, y que, a medida que se profundice la investigación, la opinión del juez puede variar. O puede llegar en libertad al juicio y, si se determina que es culpable, se fija una pena que va a ser de cumplimiento efectivo”, por el tipo penal, refirió.

En el momento en que ocurrió el caso no existía la figura de femicidio en el Código Penal. “Hay un principio en derecho que es la aplicación de la ley más benigna. En este caso entraría en juego ese principio, porque al momento del hecho no existía la calificante del femicidio como delito particular, sino que existía el homicidio agravado. El llamado a indagatoria ha sido por homicidio agravado, pero puede haber un cambio de acuerdo al criterio del juez o pedidos del particular damnificado, en este caso de la mamá de la víctima”, indicó.

En cuanto a qué motivó el llamado a indagatoria, señaló que “hay una cantidad de incongruencias en cuanto a testimonios, análisis de llamadas telefónicas, usos de celulares”, incoherencias “en cuanto a las versiones, que ha generado el estado de duda necesario”. Y mencionó también los resultados de pericias (como la segunda autopsia) y la desaparición de ciertos elementos, como el colchón donde fue encontrada Marilyn.