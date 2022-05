Cuestionan el reclamo de la madre de Marilyn Cejas a la Justicia

La abogada Sandra Correa, defensora de Roberto Celi -imputado por la muerte de Marilyn Cejas-, cuestionó el reclamo que inició la madre de la joven, Marta Cejas.

Las críticas llegaron luego de que este martes, la mujer se encadenase en el Poder Judicial para que la Justicia se haga cargo de los gastos económicos que demandaría la realización de las pericias del caso en otra provincia, tras oponerse a que fueran en San Luis ante la sospecha de que puedan ser manipuladas.

"Se le dio la posibilidad de hacer la prueba de ADN en Laboratorios Puntanos, pero solicita que sea gratuito en otra provincia. Lamentablemente el acceso a la justicia tiene un carácter igualitario para todos, por lo que si la Justicia provincial brinda la chance de hacerlo sin costo aquí, no entendemos las razones del por qué no puede. El juez no se niega, pero las tiene que realizar a su costa", sostuvo Correa este miércoles, en diálogo con la prensa.

Además, la abogada de Celi puso en duda que las pruebas que demanda la madre de la chica muerta en 2012, tengan un aporte significativo para la causa.

"El cuerpo pasó demasiados años en la morgue, por lo que desconocemos la manipulación que ha tenido. Tampoco sería algo con demasiado fundamento o contundente", aseguró Correa.

ALG