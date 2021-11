El Diario palpita la previa del clásico sudamericano en San Juan

Cuatro horas antes del partido entre Argentina y Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas, abrieron las puertas. De a poco el público comenzó a poblar las altas tribunas del estadio "San Juan del Bicentenario", donde los recibió un fresco aire. En cada rincón vibraban las ganas de cantar y alentar de cada uno de los hinchas, solo faltaba una chispa para que todos se enciendan.

Un poco de música propuesta por la organización activó el griterío. “Vení vení, cantá conmigo” que promete dar la vuelta con Leo Messi, “Oh oh, oh oh, hay que alentar a la Selección” y muchos otros cantos comenzaron a sonar.

No faltó la reverencia española (con las manos) al astro argentino, la lucha por ver qué tribuna canta más fuerte y mucha, pero mucha cumbia. Mientras tanto, la cancha deja de ser unos lindos escalones pintados y se transforma en un mar de brazos en alto.

Se espera la primera gran explosión de la tarde a las 19:50, cuando Emiliano "Dibu" Martínez salga a hacer los movimientos precompetitivos. El show de la previa ya está en marcha, listo para ampliar su repertorio a las 20:30 cuando la pelota empiece a correr. Nuestros enviados especiales, Alejandro Samos y Nicolás Varvara, están atentos a cada detalle para informarte.

Hola "Goyco". Foto: Nicolás Varvara.