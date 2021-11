Rueda la pelota en San Juan: ya juegan Argentina y Brasil

Llegó la hora de la pelota: ya rueda el balón en el estadio "San Juan del Bicentenario" tras una cálida previa.

Argentina y Brasil juegan por la decimocuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

El encuentro se disputa en un abarrotado estadio "San Juan del Bicentenario" con el uruguayo Andrés Cunha como árbitro principal, quien estará asistido por Richard Trinidad y Nicolás Taran.

El elenco argentino venció por 1 a 0 a Uruguay, tiene 28 unidades y si derrota a Brasil necesita que se den dos de estos tres resultados para conseguir el pasaje al Mundial: que Uruguay no le gane a Bolivia (algo que ya ocurrió), que Chile no logre el triunfo frente al Ecuador de Gustavo Alfaro y que Colombia no venza al Paraguay de Guillermo Barros Schelotto.

Por su parte, Brasil venció como local a Colombia por 1 a 0, resultado que le dio la clasificación a Qatar 2022 y que lo mantiene como líder de las Eliminatorias.