"Mesti", un rapero de Merlo, entre los mejores 12 del país

Matías “Mesti” Mochnal no para de cosechar victorias. La última fue en el primer concurso nacional de música urbana Misión Hip Hop, organizado por la Secretaría de Desarrollo Cultural de la Nación, donde quedó seleccionado entre los 12 mejores en una competencia de la que participaron más de 500 jóvenes de todo el país. Como premio, compartirá el escenario de Tecnópolis con Nonpalidece, el sábado en el MICA Freestyle.

El joven del barrio de Piedra Blanca conoció el hip hop cuando tenía 12 años y escuchaba los beats de Eminem y 50 Cent en su habitación. Cuando vio las competencias de freestyle alucinó con la idea de presentarse alguna vez y supo que ese era su lugar. En octubre del año pasado ganó el primer concurso virtual de freestyle organizado por el grupo Piedra Blanca Crew y el museo Casa del Poeta, lo que lo llevó a seguir fortaleciendo su carrera musical.

Luego de casi ocho años de camino recorrido en el mundo del hip hop, "Mesti" disfruta de ser uno de los 12 finalistas de todo el país y de rapear en las grandes ligas. “Me pone muy feliz haber podido lograr este reconocimiento. Fue un camino largo, primero me mandaron un mail donde me comunicaron que había sido seleccionado entre los más de 500 artistas que se habían presentado; luego entre 200, después me avisaron que estaba dentro de 50 seleccionados y finalmente me dieron la buena noticia de que era uno de los ganadores”, contó el joven.

“La gente de la producción me dio muchísimo asesoramiento, me guiaron un montón. El premio es un show de 15 minutos en Tecnópolis; me pagan todo, los pasajes, el alojamiento y la estadía, y lo mejor de todo es que vamos a tocar con Trueno y Nonpalidece que son artistas que están en las cimas de sus carreras musicales", se entusiasmó.

El merlino señaló su alegría por compartir la jornada en el parque temático y por la ayuda económica que recibirá tras la firma del contrato. "El incentivo económico es lo mejor que se le puede dar a un artista emergente, para seguir expresándonos a través de nuestra música”.

Matías fue parte del beneficio económico que otorgó el gobierno provincial para los artistas en "La noche de las artes". "Mesti" y otros cinco raperos, integrantes del PBC troupe, fueron parte de los elegidos. En octubre del año pasado se consagró en la PBC home edition, una competencia que se hizo de manera virtual y de la que participaron raperos de toda la provincia.

A lo largo de su trayecto como rapero, “Mesti” entendió que la música era lo que más le gustaba, llenaba y apasionaba. “Estoy muy emocionado, contento y feliz, más que nada por la gente que siempre nos apoyó y nos ayudó a concretar esto que es tan importante para mí. Hay muchos artistas, pero pocos se animan a contar su realidad y lo que les está pasando, entonces creo que esto que me pasó a mí puede ser un incentivo para el resto”, afirmó.