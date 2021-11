Piden más seguridad vial para las personas con discapacidad

Algo en apariencia tan sencillo como cruzar una calle para muchos puede volverse una odisea. Las personas con discapacidad deben superar obstáculos a diario para moverse en la vía pública e incluso para entrar a oficinas y comercios. Esa realidad intentarán visibilizar, esta tarde, los integrantes del centro terapéutico Tierra de Sol con una caminata para reclamar más seguridad vial y una mayor comprensión del resto de la sociedad.

Romina Escudero, quien forma parte de la coordinación de la institución organizadora, contó que hace dos meses comenzaron a trabajar en un proyecto para visibilizar "todas las barreras" que encuentran en el espacio público. "Todos tenemos derecho a circular, tanto nosotros, que tenemos una población con discapacidad, como todo aquel que tenga alguna dificultad para movilizarse. Sin embargo, observamos que en nuestro barrio hay veredas rotas, que no tenemos rampas, que los vecinos estacionan los autos y las tapan o que los comerciantes sacan sus productos sin pensar en cómo puede afectar eso a los demás", repasó.

La marcha arranca a las 19 desde Santa Fe 177 hasta la plaza San Martín, para un cierre artístico.

La sede del centro terapéutico está ubicada en el complejo Aviador Origone y muy cerca de la zona Estación. Un equipo de El Diario recorrió el sector y comprobó que las condiciones de las aceras no son las ideales para quienes usan sillas de ruedas, andadores o bastones. En prácticamente ninguna de las cuadras que rodean al edificio hay subidas por las esquinas, mientras que hay varias escalinatas y desniveles que no hacen más que complicar el paso de los transeúntes.

"Creemos que esto está basado en el desconocimiento. Entonces, los chicos de la sala de jóvenes tuvieron la iniciativa de hacer pequeñas acciones en sus hogares. Y esta caminata busca ampliar el mensaje hacia toda la sociedad", agregó la trabajadora social.

Aunque los instructores y alumnos son los impulsores de la marcha, abrieron la convocatoria a otras escuelas y organizaciones que trabajan con personas con discapacidad y para el público en general.

Pedimos que se pongan en nuestro lugar, pero no en nuestro sitio: que no nos ocupen las veredas ni nos tapen las rampas". Romina Escudero, integrante de la coordinación de Tierra de Sol.

El punto de partida será a las 19, desde el frente del establecimiento, situado en Santa Fe 177. De ahí, irán por la avenida Mitre hasta llegar a la plaza San Martín, donde los asistentes harán un cierre artístico con canto y baile. No establecieron ninguna consigna en especial, pero llevarán carteles y pancartas para hacer explícito su pedido. "Metafóricamente, lo que solicitamos es que se pongan en nuestro lugar, pero no en nuestro sitio. Es decir, que no nos ocupen las veredas y que no nos tapen las rampas, ni los autos, ni las motos ni las bicis", expresó.

Los niños y jóvenes que asisten a Tierra de Sol tienen entre 4 y 24 años, con diferentes diagnósticos, como parálisis cerebral, trastornos del espectro autista y síndrome de Down, entre otros. "Quizá para nosotros es algo cotidiano, porque lo vivimos a diario desde que traen a los chicos en el transporte o cuando queremos hacer una salida y los espacios públicos no están preparados. Pero quien no está cerca de esta problemática lo toma como algo lejano. Por eso consideramos clave la educación", remarcó Escudero.