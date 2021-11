Lo nuevo de "Charo" Bogarín sonará en Villa Mercedes

La carrera de “Charo” Bogarín tiene muchos vínculos con la provincia. Para reafirmarlo, esta noche (domingo) presentará en el teatro del complejo Molino Fénix de Villa Mercedes su concierto “Un canto a la raíz” que significa su retorno a los escenarios luego del obligado alejamiento. Antes, a las 16:30, dará una charla abierta en la que contará su experiencia. Antes, habló con ETC

-¿Qué significa este concierto para vos?

-Es reencontrarme con mi público y salir al ruedo desempolvando las canciones de mis discos. También saco al ruedo un par de canciones nuevas estrenadas en pandemia y otras listas para estrenarse en las plataformas digitales. Será un concierto donde quiero celebrar con toda mi gente bailando y cantando al ritmo de nuestro folclore. Será un homenaje a cantoras como Mercedes Sosa, Violeta Parra, Luzmila Carpio y tantas otras que inspiraron mi camino.

-Antes va a tocar Carlos Braile…

-Es una felicidad de compartir el escenario con él. Lo quiero mucho y me gusta el camino musical que está labrando. También tendremos de invitado en la banda a Alondre Colaut, oriundo de San Luis. Me acompañarán mis músicos Juan Sardi (ronrocos), Nicolas Rainone (bajo), Lucas Helguero (percusión) y mi compañero de vida, Juan Palomino, recitando poemas de Nicómedes Santa Cruz.

También en el marco del Día Internacional de la Música brindaré una charla gratuita en el Auditorio Casa de la Música, a las 16:30.Para la gente de San Luis que quiera asistir a mi concierto, las entradas estarán en venta en la puerta, antes del concierto.

-¿Hubo algo del confinamiento que te llevó a escribir o inspirarte para un nuevo repertorio?

-Creo que el confinamiento me permitió parar la máquina mental, asentarme después de tantos viajes, observar mucho más a la naturaleza humana y escribir canciones. Quise contar muchos momentos con la gente a través Instagram y Facebook, de manera virtual. Y también salieron nuevas canciones como “Pajarito”, en cuyos tambores rememoro la sangre afro que corre por las venas de América Latina y cuento una historia de amor y libertad. Inspirada en las cumbias colombianas compuse dos canciones: una de ellas abre el concierto “Agüita de manantial” y otra será estrenada en las plataformas digitales el 26 de noviembre, se llama “Caña y tambor” y en la grabación canté con Ivonne, la ex Bandana que toca en la Delio Valdez. Hay ritmos y sonoridades de toda nuestra América Latina.

-¿Sentís una ida y vuelta cada vez que realizas conciertos, encuentros, charlas y presentaciones?

-Me considero una difusora de nuestro arte nativo y de nuestro folclore. Creo que soy un canal por donde transitan pasado, presente y futuro. Me nutro de mi ADN Nativo y transmito el orgullo de ser mujer guaraní. Abrevo en las nuevas tecnologías pero más aún en los saberes de nuestra gente descubriendo lo maravilloso del folclore musical y cultural que tenemos. No me olvido de nuestra historia como pueblo, ni de mi padre desaparecido en la dictadura y lo traigo en canciones como parte de la memoria viva que debemos cultivar. Elijo la palabra con contenido y que mi música sea comprometida con nuestra sangre, nuestra historia, nuestra gente. Soy consciente de que la música es una herramienta transformadora y debe reflejar lo que acontece en el tejido social.

-¿Cómo encontraste las ciudades y su gente en el retorno a las giras? ¿Qué expectativas tenés de este encuentro con los villamercedinos?

-Es la primera vez que estaré en Villa Mercedes. Tengo muchas ganas de estar en contacto con su gente, de compartir mi música, mis nuevas canciones. Viajando por las diferentes localidades me doy cuenta aun más de cuánta falta nos hace la música y la danza en la vida. Es el alimento del alma verdaderamente. Siento el cariño de la gente, su alegría de estar compartiendo un momento con sus seres queridos en grupo, cara a cara. Sintiendo la energía que fluye en este tipo de conciertos donde nos reencontramos con nuestra sangre, con nuestra raíz y nos sentimos orgullosos.

-¿Tenes planes nuevos vinculados con la actuación?

-Mi carrera como actriz se desenvuelve a paso sostenido y tranquilo. Luego de Paco (tengo unas escenas rodadas en San Luis), filmé “Ley primera”, también de Diego Rafecas. Luego viaje al África a Angola y Etiopía con Juan Palomino a filmar “Los dioses de agua”, de Pablo Cesar. Luego vino mi documental con las comunidades guaraníes titulado “El canto del tiempo” que se puede ver en Cine.ar, y finalmente protagonicé “Aime Paine”, para televisión, que luego se convirtió en un largometraje llamado “Soy Aimé”. Se puede ver en Cont.ar. Este año fui convocada para una serie de dos temporadas para la plataforma Disney +. Es un hermoso papel el que interpreto, una historia que me identifica y que ya empezamos a filmar la semana próxima.

-¿Te sentís una comunicadora social en las artes?

-Claro que sí, mi alma de comunicadora se pone al servicio de la música desde hace 21 años, tiempo en el que decidí dejar de hacer periodismo gráfico y dedicarme a ser cantautora. Sin embargo en el escenario y en la vida misma las artes confluyen y las disciplinas se potencian.

-¿Alguna anécdota que lleves con vos de San Luis?

-Estuve tocando hace tiempo en un encuentro de jazz, en Potrero de los Funes, con Tonolec. Me había llamado la atención de aquel entonces que internet estaba en las calles, teníamos wi fi libre y era todo un suceso, la democratización de la comunicación. Un hecho que me pareció ejemplar y destacable.

-Sos fiel defensora de los pueblos originarios, ¿Conoces los que habitan en San Luis? Como el Pueblo Ranquel o Huarpe. ¿Tuviste la oportunidad de vivenciar con ellos alguna experiencia o te gustaría conocerlos?

-Tuve oportunidad de conocer a Miguel Roque Gil, autoridad tradicional de la comunidad Huarpe Pinkanta, en un Taller de Canto Nativo que brinde en Merlo, en San Luis hace un par de años. Escuchamos sus cantos, su palabra, fue un intercambio maravilloso de conocimientos y saberes ancestrales. Quedamos en contacto desde ese entonces y en pandemia hicimos algún encuentro por Zoom. Este año en representación de su pueblo, Miguel fue parte del armado de la Fonoteca del Canto Originario que estamos formando desde el INAMU, con el fin de preservar y difundir la música en lenguas originarias de las comunidades que habitan territorio argentino.

DÍA: Hoy

HORA: 21

LUGAR: Teatro del Complejo Molino Fénix

ENTRADA: En puerta