Una joven junta fondos para hacerse una cirugía de corazón

La puntana Johana Ontiveros, de 25 años, nació con una cardiopatía congénita (estenosis subaórtica severa). A los 7 años la operaron a corazón abierto en la Fundación Favaloro, en Buenos Aires, y ahora debe hacerlo de nuevo. A raíz de que la mutual Dirección de Obra Social del Personal Universitario (Dospu) no tiene convenio en clínicas de Buenos Aires, decidió realizar una colecta para juntar fondos, no solo para el traslado y el hospedaje, sino también para la cirugía.

Si bien después de la intervención quirúrgica la joven pudo hacer una vida normal, de igual modo estaba limitada al momento de realizar ejercicios físicos que impliquen esfuerzo. Fue así que hace un año, al hacer gimnasia, sintió una presión en el pecho y falta de aire. Precisó que, por su condición, todos los años se hace chequeos de rutina, por lo que le comentó a su médico lo que le sucedía.

“Le expliqué lo que me pasaba y me pidió hacerme un estudio que nunca me había hecho, que se llama eco estrés”, comentó la estudiante de Geografía.

Tal como se lo indicaron, se dirigió a una clínica privada ubicada en el centro de San Luis capital. “Al final no lo pude concretar porque tuve inconvenientes con la obra social, dado que en la institución me pedían los mismos chequeos que me había realizado una semana antes, los cuales eran un holter, ergometría, electrocardiograma y la eco estrés”, recordó la joven, quien vive en la casa de su madre y trabaja de niñera mientras estudia en el terciario.

Ante esta situación, tuvo que posponer los estudios hasta octubre de este año.

Finalmente su cardiólogo le dijo que se hiciera todos los exámenes en la clínica privada. Al ver el resultado del eco doppler, el especialista evaluó la situación y le dijo que por precaución no le haría el eco estrés, ya que este último estudia el comportamiento del corazón ante una situación de aumento de estrés, ya sea a través del ejercicio o de un fármaco, lo que permite observar si el corazón recibe el suficiente flujo de sangre y el correcto funcionamiento de las válvulas cardíacas.

“Decidió que solo fueran dos minutos sin carga, ya que normalmente te subís a una bicicleta fija y te ponen pesas. Lo hice y notó que algo no andaba bien y que tenía que ir a Buenos Aires para que me operen de nuevo. Además, me hicieron un eco doppler 3D”, manifestó Johana. Al enterarse de la noticia, la primera reacción fue de susto, dado que ella se sentía bien. “El especialista le contó a mi cardiólogo de cabecera mi situación. Fue allí que me dijo que tenía que viajar para evaluar la válvula carótida”, destacó.

La semana pasada fue a la Fundación Favaloro, donde la atendieron varios médicos, quienes le confirmaron que efectivamente tenía que ser intervenida quirúrgicamente. “No es algo que tenga que ser ya, se puede planificar, pero la idea es hacerla lo antes posible, ya que la válvula puede estar afectada”, resaltó. En enero debe regresar a Capital Federal.

“Me pidieron una tomografía y otros estudios para ver el estado de las arterias”, expresó la puntana. Con los resultados en la mano, fue hasta su obra social, donde le dijeron que no tenían ningún convenio con hospitales de allá. “Estamos viendo si me cubre un porcentaje de los estudios, que son muy caros, como también la cirugía. Los pasajes para mí y mi mamá nos salieron 24 mil pesos, a eso le tenemos que sumar el hospedaje”, acentuó.

Según Johana, su caso es tan poco común que lo utilizarán como referencia en una clase de medicina de la Universidad Católica de Cuyo. “Los médicos me pidieron permiso para hacerme un eco doppler y mostrar mi cardiopatía”, contó.

Frente a esta situación y hasta tanto le den una respuesta, la joven, con el apoyo de su familia, organizó una rifa para juntar fondos. Entre otras cosas sortean un lechón, un cambio de distribución para el auto, una multiprocesadora, un cambio de look completo, una sesión de depilación definitiva, entre otros premios. El número sale 350 pesos y se sortea el 17 de diciembre por la Lotería Nacional Nocturna. Aquellos que quieran comprar un número o simplemente ayudar lo pueden hacer a través del alias de Mercado Pago: johana.ontiveros.mp o del CVU: 0000003100073407244551. En enero realizarán otra rifa.