Teresa Lorenzoni expone en el Hotel Potrero de los Funes

Teresa Lorenzoni conoce a la perfección el arte desde su aspecto académico. Las técnicas y los diferentes modos para pintar y dibujar fueron su objeto de estudio durante toda su vida y le dejaron un título universitario y prestigio en su profesión. Lo que necesitaba la artista plástica mendocina, que hace más de siete años se radicó en San Luis, era jugar y dejarse llevar por la creatividad y la imaginación.

Así nació “Sueños contemporáneos”, la exposición artística que inaugura hoy a las 20:30 en el primer piso del Hotel Internacional Potrero de los Funes y que estará disponible para visitar hasta el 2 de enero.

Esta es la primera vez que “Tere”, como la conocen en el ambiente artístico, expone en la provincia. Para tal acontecimiento preparó tres series, que pasan por la alfarería, la escultura y lo pictórico. Alrededor de 25 obras conforman la muestra, que describió como simple, sencilla y sutil.

“Luego de tanto tiempo de enseñar y demostrar mis conocimientos, necesitaba jugar y dejar que mi alma tome un poco de vuelo. Dejé que me lleve el color y salió esta exposición, que muestra las obras más contemporáneas de mi carrera. Siento que es un viaje abstracto y mimoso, lleno de cariño”, expresó Lorenzoni.

"Tere" nació en San Rafael y siguió sus estudios en Mendoza capital. Trabajó como profesora en escuelas secundarias y universidades y tuvo la oportunidad de exponer en grandes galerías de Mendoza y en muestras virtuales internacionales.

“No me costó acomodar mi vida para mudarme a San Luis, y encontré en la provincia un grupo de colegas que me recibieron de la mejor manera. Me comencé a posicionar en la provincia y luego de idas y venidas, hoy festejo este recibimiento con la exposición”, contó la artista, que forma parte del Mercado de Arte y Diseño y de la Asociación de Artistas Visuales Agrupados de San Luis.

Para "Tere", las tres series tienen su propio lenguaje, aunque se identifica una misma técnica de la artista vinculada con el concepto de expansión y movimiento. “El objetivo es que quienes la visiten saquen sus propias conclusiones y analicen lo que sucede dentro de cada escultura o de cada cuadro. Quiero que piensen lo que ven e indaguen por su propia curiosidad”, agregó.

Una de las series es “Geometría sagrada”, donde la autora jugó con diferentes objetos pequeños que armaron obras pictóricas. “Me convencí que la pintura podía ser intervenida con otras cosas y utilicé botones y gemas que tenía en mi casa y pertenecían a mi madre, mi abuela y mi suegra”, contó. La segunda serie es “Abrigados en homenaje a los grandes”, esculturas modeladas en arcilla que representan a pequeños humanos abrigados con obras de artistas como Vincent Van Gogh y Joan Miró, decorados con esmalte cromático.

“La tercera serie —explicó Lorenzoni— es pura alfarería, que quizás es la más antigua de las que presentó y que guardaba para exponer en una ocasión especial. Creo que llegó el momento porque considero que mi primera exposición en la provincia es lo más lindo que me pasó en este último año”.