Luján combatirá el viernes 26 ante Nataly Delgado Hernández

Los amantes del boxeo tienen que sacar un lápiz y agendar el próximo 26 de noviembre. Esa es la nueva fecha en la que Micaela Luján, campeona mundial supermosca de la FIB, realizará su primera defensa en el Palacio Municipal de los Deportes. Además, la chilena Daniela Asenjo no será la retadora, como en un principio estuvo previsto, sino que "La Princesita" cruzará golpes ahora con la exigente panameña Nataly Delgado Hernández, en un combate pactado a 10 rounds que será la reaparición de la mercedina en la provincia luego de 4 años.

"Ya llevo casi 9 meses sin pelear y más que nada estoy ansiosa esperando la fecha. Desde abril que venimos que se hace la defensa y luego se suspende por una cosa u otra. Ahora se va a llevar a cabo y para mí es un plus extra lo de que sea acá en Villa Mercedes; era algo que con mi equipo estábamos buscando hace tiempo", comentó a El Diario Micaela, quien no combate desde el pasado 30 de enero, cuando en el Complejo Multifunción de Pérez, en Santa Fe, conquistó en fallo dividido el cinturón supermosca frente a la bonaerense Débora Gómez.

Desde un primer momento, la retadora elegida siempre fue la trasandina Asenjo. La mercedina venía trabajando duro con la mente puesta en sus debilidades, pero ahora la boxeadora entrenada por José Ahumada deberá dar vuelta la página y apegarse a un nuevo plan de combate para intentar retener el título.

"Se cambió de rival a último momento. Daniela Asenjo no quiso agarrar la pelea y hubo que buscar alternativas. Al principio la panameña no iba a aceptar y después firmó el contrato. Es una boxeadora más alta y la he visto pelear porque tuvimos que cambiar el plan de combate. Ambas tenemos buena técnica y va a ser un lindo espectáculo para que la gente vaya. Nosotros queremos que el público vea lo que soy como boxeadora, porque desde mi última pelea he crecido mucho", dijo.

Micaela, cuyo historial es de 11 peleas profesionales (9 triunfos, 1 derrota y 1 empate), es veloz y explosiva sobre el cuadrilátero. Más de la mitad de sus presentaciones las hizo en el exterior (realizó cinco combates en México y uno en Colombia) y su última prueba en suelo puntano fue en agosto de 2017, cuando en el polideportivo del club Sociedad Española de San Luis venció en fallo unánime a la mexicana Eloísa Martínez.

Justamente, la nacida en Querétaro fue la última boxeadora que enfrentó a la panameña, quien como local le ganó en las tarjetas el pasado 1° de octubre. Delgado Hernández ostenta un récord de 8 triunfos, 3 caídas y 1 empate, y será la primera vez que se mostrará fuera del país caribeño.

"En esta clase de peleas contra este tipo de boxeadoras no hay que enloquecerse en los primeros rounds. Hay que ser inteligente. Si se da un nocaut, bienvenido sea, pero no hay que subestimar a la rival: tiene una buena línea boxística y viene a llevarse el cinturón", cerró "La Princesita" Luján, quien adelantó que dará el 100% para retener el título y poder festejar frente a su gente.

Redacción