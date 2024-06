Tras el fallecimiento de su madre, Micaela "La Princesita" Luján decidió darle una pausa a su carrera.

La deportista de Villa Mercedes fue campeona mundial supermosca, sudamericana y argentina, pero después del mayor golpe de su vida decidió darle un descanso al boxeo.

"He decidido alejarme un tiempo del ring, este es un deporte donde aparte de lo físico y técnico también está la cabeza. Yo en estos momentos no estoy bien y es obvio, no es fácil perder a la persona que te dio la vida, a la persona que uno más ama en este mundo", publicó en sus redes sociales.

Luján aclaró que seguirá trabajando en su gimnasio "porque necesita mantener la cabeza ocupada".

"De la noche a la mañana mi mundo entero se derrumbó. Cuando yo sienta que es el momento de volver lo haré dejando todo como lo he hecho en estos 12 años de carrera. Esta decisión no es fácil porque yo amo este deporte, amo subir a un ring, pero hoy no estoy en condiciones de subirme a boxear", expresó.

A fines de abril, perdió el título argentino y sudamericano por puntos frente a la cordobesa Carla “La muñeca” Merino.

"Nos vemos cuando sea el momento de volver", concluyó la deportista.