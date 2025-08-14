River no pudo con Libertad y definen en el Monumental

Igualaron este jueves sin goles en un partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, llevado a cabo en el estadio “Tigo La Huerta” de la ciudad de Asunción.

Un partido parejo en la que el conjunto paraguayo fue superior en el primer tiempo, mientras que el “Millonario” logró imponerse desde el juego, no así en el resultado, en el complemento.

Ahora, el Millonario buscará una victoria que le tranquilidad para el duelo de vuelta, el próximo jueves en el Estadio Monumental.

El empate en Paraguay dejó la serie abierta para el duelo de vuelta en el Monumental, el cual tendrá lugar el jueves 21 de agosto, a partir de las 21:30. El ganador de dicho encuentro se enfrentará en los cuartos de final al vencedor de la llave entre Palmeiras y Universitario de Perú -el cuadro brasileño goleó 4-0 y quedó al borde de la clasificación a la siguiente instancia-.

Previo al choque decisivo, los dirigidos por Marcelo Gallardo recibirán a Godoy Cruz de Mendoza por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025, el próximo domingo desde las 18:30, con el objetivo de ganar y llegar con plena confianza al choque frente a Libertad.

River sufrió en el primer tiempo y pudo irse en desventaja al descanso de no ser por la actuación de Franco Armani, quien tapó un potente remate a quemarropa de Hugo Fernández y evitó que el cuadro paraguayo abriera el marcador.

Sin embargo, el elenco de Núñez creció en la segunda mitad con el ingreso del mediocampista colombiano, Juan Fernando Quintero, quien se adueñó de la pelota y controló tanto el ritmo del encuentro como los ataques de su equipo.

Sobre el final, el conjunto argentino estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo de Gonzalo Montiel luego de una gran combinación entre Ignacio Fernández y Quintero, pero el guardameta Martín Silva se vistió de héroe y mantuvo el cero en el resultado.

Victoria de Central Córdoba

Central Córdoba derrotó a Lanús por 1 a 0 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Único Madre de Ciudades, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El único tanto de la noche santiagueña llegó a los 12 minutos de la segunda parte, con una volea desde el área chica del delantero Gastón Verón.

Con el triunfo, el “Ferroviario” consiguió un buen resultado de cara al partido de vuelta, a disputarse en el estadio Néstor Díaz Pérez, el próximo jueves 21 de agosto, a partir de las 21:30 horas.