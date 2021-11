Nerea Livoni hizo historia en el Sudamericano de Seven

La sensación del Sudamérica Rugby 7’s Costa Rica 2021 fue el paso arrollador del campeón Uruguay, que no solo levantó el trofeo en condición de invicto, sino que además mantuvo su in-goal en cero en los seis partidos que disputó. Los Teros y el subcampeón Chile obtuvieron el pasaje al Rugby World Cup Sevens, a disputarse entre el 9 y el 11 de septiembre del año próximo, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Sin embargo, otra de las notas sobresalientes de la competencia que se llevó a cabo el último fin de semana en el majestuoso Estadio Nacional tuvo como protagonista a la puntana Nerea Livoni, la primera mujer árbitra en participar en un torneo de juego reducido masculino. Por Argentina, también actuaron como jueces Nehuén Jauri Rivero y Gonzalo de Achával.

Livoni, que comenzó su carrera arbitral en 2016, es integrante del panel de jueces de Sudamérica Rugby, y en el seven de Costa Rica fue jueza principal en cuatro partidos: Chile vs El Salvador, Uruguay vs Costa Rica, Uruguay vs Guatemala y El Salvador vs Nicaragua. También intervino en varios encuentros como asistente, entre ellos la final entre uruguayos y chilenos. “Fue un lindo torneo; pude disfrutar de todos los partidos en los que me tocó estar, y la verdad es que me voy muy contenta. Me llevo muchísimos aprendizajes después de esta experiencia. Fue un torneo que me exigió mucho más, necesité estar en constante movimiento y mucho más alerta y utilizar todos mis recursos físicos, porque el seven masculino presenta una velocidad de juego muy superior a lo que estaba acostumbrada”, comentó la exjugadora del Chancay Rugby Club.

Al compartir sus vivencias y haciendo un análisis de lo sucedido, la réferi puntana manifestó: “Junto a mi coach y evaluador de SAR, Joaquín Montes, teníamos claro que iba a ser un desafío; más que nada por la velocidad del juego, que es un aspecto que estamos apuntalando. Empezar a dirigir con este tipo de velocidad es una enseñanza, para ir ajustando algunas cuestiones técnicas que nos ayudarán a elevar el nivel del referato”, indicó.

Ser elegida para actuar en un certamen de esta trascendencia también significó una responsabilidad. “Creo que fue un desafío muy grande. No solamente en lo personal, sino pensando también en todas las demás mujeres árbitros que hay. Esta era la primera oportunidad y no podía salir mal, pensaba yo desde el momento en que me llegó la designación, porque eso le podía cerrar las puertas a las demás chicas que vienen detrás mío. Por eso, no solo dirigí por mí, sino que siento que también lo hice por el resto de las chicas que vienen trabajando y también merecen un lugar”, manifestó Livoni. Vale indicar que, además de la argentina, como asistente participó en el SAR 7’s de Costa Rica la guatemalteca Dafne García.

Después de esta positiva aventura en suelo costarricense, Livoni cree que es un primer paso: “Sería muy bueno poder seguir participando de este tipo de competencias, tanto femeninas como masculinas, porque eso es algo que nos va a ayudar a que el nivel del arbitraje crezca, tanto en Sudamérica como Centroamérica, y en el ámbito de la Unión Argentina”.

La puntana trajo muchas conclusiones y cosas por trabajar. "Volví muy contenta porque tuve una buena aceptación por parte de los jugadores, pude trabajar con el coach para ir superando algunas situaciones partido a partido. Algunas me las traigo para seguir trabajándolas acá. Este fin de semana debería estar dirigiendo en Paraná el Seven de la República, pero por cuestiones de trabajo no voy a participar. Así que en diciembre estaré atenta a ver cómo sigue mi calendario en el verano".