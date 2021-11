Personas sordas enseñaron lenguaje de señas a médicos

Chicos y chicas del Centro Educativo N° 21 capacitaron a todo el personal médico del Hospital del Sur en nociones básicas de la Lengua de Señas Argentinas (LSA). El entrenamiento tuvo dos encuentros y fue organizado por una docente de la misma institución junto a los directivos del hospital. Los alumnos brindaron herramientas al personal público para lograr una comunicación eficaz con personas con hipoacusia, dificultades del habla o con algún tipo de discapacidad sensorial. “Una de las premisas de la atención primaria es favorecer la accesibilidad del sistema de salud, y la comunicación es fundamental para eso”, dijo Juan Páez, psicólogo del Hospital del Sur.

La charla fue coordinada por las instituciones, a raíz de que se presentó una situación en la que el personal del Hospital no pudo entender a una joven sorda y tuvieron que acudir a un intérprete. “Nos hemos encontrado con situaciones en las que hemos sido el obstáculo para que las personas accedan a la salud, por eso nos capacitamos para poder brindarles orientación y acompañamiento, para que las personas que no escuchan no se sientan fuera”, dijo el psicólogo.

A veces el obstáculo somos nosotros mismos, por eso debemos sumar herramientas para no dejar a nadie afuera". Juan Páez, psicólogo del Hospital del Sur.

El proyecto busca eliminar barreras e incluir. Para ello, los alumnos, acompañados por la docente Valeria Chaves, llegaron al hospital para enseñarles a los profesionales cómo comunicarse utilizando lenguaje de señas. “Nosotros (la docente y un intérprete) acompañamos a los chicos que vienen a enseñarles a los médicos”, dijo Valeria.

Jeremías Arrieta y Marilin Suárez le contaron a El Diario de la República —con la mediación de un intérprete de LSA— que se sentían muy contentos de “enseñarles la lengua de señas a personas que no la conocen”. “Estoy contento de venir al hospital porque les voy a poder enseñar a todos la lengua que yo sé”, dijo Jeremías. Y agregó: “Les voy a enseñar despacito”.

A los dos alumnos se sumó una tercera capacitadora, Guadalupe Terc, cuando la charla ya había comenzado. La dinámica de la capacitación empezó cuando los chicos les pidieron a los casi 20 médicos que se presentaran. La docente acompañante les dio un consejo: “Usen todos los recursos que tengan a mano, pero recuerden que los chicos no escuchan”.

La atención primaria debe garantizar el acceso a la salud con todas las herramientas posibles.

Uno a uno, los profesionales de la salud comenzaron a hablar de sí mismos, ante la mirada de los tres chicos que, simultáneamente, les indicaban cómo traducir el lenguaje oral a lenguaje de señas. “Esto forma parte de un trabajo en red entre las instituciones de la zona sur de la ciudad y se busca abordar este tipo de problemáticas”, indicó la directora del Hospital del Sur, Alejandra Villegas. “Además de la capacitación —agregó— se están desarrollando videos, que estarán accesibles a través de códigos QR pegados en las paredes del hospital, en las que los chicos del centro brindan, a través de LSA, toda la información que una persona debe tener al momento de atenderse en un centro de salud”.

Así, dos chicas y un chico sordos compartieron sus saberes comunicativos para hacer de su barrio, su escuela y su hospital lugares más inclusivos. Abriéndoles las puertas, a casi veinte profesionales de la salud, del mundo de la Lengua de Señas Argentina.