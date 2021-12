“Chichilo” Viale se presenta en la Villa de Merlo

Debates, charlas y ponencias sobre humor, risa y diversión son algunas de las actividades que realiza "Chichilo" Viale más allá de su rol como comediante. El humorista cordobés dedica parte de su día a investigar sobre diferentes causas y efectos que tienen la comedia y los chistes en la vida de las personas y lo escribe, lo comparte y lo divulga con colegas de diferentes partes del mundo. Sin olvidar su picardía en el escenario, este domingo a las 23 llega a la Villa de Merlo con su espectáculo de stand up en el teatro El Viejo Varieté.

La alegría de volver a Merlo envuelve las expectativas de “Chichilo” en un mismo deseo. "Me encanta volver a San Luis porque es una de las provincias que más me gusta. Me muero de ganas de comerme un cabrito con mis amigos de allá", expresó el humorista que actualmente también se desempeña como conductor de televisión en su programa "Chichilo en el Doce", en uno de los canales más famosos de Córdoba.

Viale se sumó a la nueva ola del stand up junto con otros comediantes que encontraron en el humor autorreferencial una vía de escape luego del aislamiento obligatorio. "Volver a los escenarios es fascinante porque la gente te retribuye con una sonrisa, un aplauso y una carcajada lo que le brindás. Uno nace para esto", contó el cordobés que durante el aislamiento obligatorio renegó de trabajar vía streaming.

"Chichilo" expresó que la virtualidad le resultó “una porquería”. “Hablarle a una cámara es un espanto, lo sufrí mucho", dijo. En esos tiempos de soledad trabajar en la televisión le dio un respiro económico y hasta el momento van más de cuarenta programas grabados que, si todo sale como el humorista prevé, podrán verse a nivel nacional por Canal 13 de Buenos Aires.

Quedarse en su casa le dio el pie para investigar y estudiar sobre la risa y el humor. "Me gusta debatir con mis colegas sobre lo que sucede cuando uno cuenta un chiste. Saber el porqué causan tales efectos y lo que la persona siente al encontrarse con una carcajada", explicó.

El estudio de la risa lo llevó a debatir con humoristas de Chile, Venezuela, Colombia y México, entre otros. "Nos dimos cuenta de que casi todos los chistes que contábamos eran los mismos, lo único que cambiaba era el léxico, pero el humor es igual en la mayoría de los países del continente", contó.

Además expresó que el stand up se transformó en el tipo de humor más buscado por los comediantes porque deja que el público también participe. "El espectador se ve representado en el humorista y eso es lo que le genera éxito. Por eso muchos nos sumamos a este tipo de espectáculo tan autorreferencial que tiene sus ventajas y desventajas. Si sos bueno, te das cuenta al instante porque las risas explotan. Si sos malo, quizá tengas que dedicarte a escribir y dejar que otro exprese tus ideas", explicó.