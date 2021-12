Piden alimentos para donar a cambio del envío de sus pedidos

Una pareja del barrio Kilómetro 4 decidió modificar su emprendimiento para poder ayudar a familias carenciadas. En vez de cobrar un canon por enviar sus productos, les piden a sus clientes alimentos para donar a vecinos de su zona y de otros complejos habitacionales.

Gabriel Aguilera, de 26 años, junto a su compañera y madre de sus dos hijas, Jaqueline Godoy, de 22, comenzaron hace un año a vender pollo trozado y milanesas a domicilio. Anteayer les sobraron algunos kilos de pata muslo, las separaron en bolsas y las ofrecieron en Facebook para donarlas a las personas que no pudiesen comprarlas. Les alcanzó para ayudar a tres usuarios, pero recibieron tantos mensajes pidiendo ayuda que se propusieron llegar a más lugares.

Así, desde ahora el delivery se paga con paquetes de fideos, de arroz, de mate cocido, entre otros productos, que sirvan para preparar canastas y entregarlas en casas del San José y del San Antonio.

"Siempre quise hacer algo para ayudar al prójimo. Cuando nosotros fuimos papás de la nena mayor, que tiene 4 años, estábamos mal económicamente. Muchas veces tomábamos mate porque no teníamos qué comer. Irse a dormir con hambre, con la panza vacía, no se lo deseo a nadie. Hoy no tiramos manteca al techo, pero todos los días tenemos un plato de comida", explicó Gabriel. Además sostuvo que toda esta semana harán la colecta para el sábado separar algunos alimentos y llevarlos a esas personas que les escribieron.

"Lógicamente que nos damos cuenta quién realmente no tiene y quién es cómodo, por eso seleccionaremos adónde los llevaremos", contó Godoy.

Habitualmente, la pareja no cobra un adicional por llevar los encargues, pero esta vez pensaron en que con la colaboración de sus clientes, más algunos aportes que ellos hagan, podrán llenar algunos estómagos, aunque sea unos días. "No es necesario que nos compren, no pretendemos sacar rédito de esto, el que quiera ayudar puede contactarnos al 2657-705292 o en Comandante Videla 1640, que es mi casa. De a poco estamos recibiendo algunas cositas, y si tenemos una linda cantidad antes de la fecha que pensábamos, lo entregaremos cuando esté listo", remarcó Aguilera.

Los jóvenes comenzaron con su proyecto antes de las fiestas navideñas del año pasado. Él había quedado sin trabajo y como se define con un espíritu emprendedor, empezó el negocio. "Vendíamos tres kilos por día, pero de a poco fuimos ofreciendo y tenemos clientela fija y en la actualidad despachamos un promedio de veinte kilos diarios. Estamos bien y por eso queremos que a nadie le falte un plato", afirmó Gabriel.

Esta será una semana a prueba, pero el objetivo es continuar con la campaña todo el tiempo posible. "La pandemia nos perjudicó a todos, la economía del mundo entero se vio afectada. No es mucho lo que damos, pero aunque sea para la comida de unos días va a servir. Gracias a los vecinos juntamos aceite, azúcar, galletitas, harina, leche, mate cocido, té, yerba, fideos, pollo, puchero, pero queremos juntar mucho más", detalló.