Una voz que canta contra la discriminación

Jonathan "William" Marra logra atravesar temas como el consumo de droga, la posesión de armas y el robo con una melodía pegadiza y unos timbales que, si bien no les quitan peso a sus palabras, si hacen mover las caderas al ritmo de la salsa, reversionada con el rap y el hip hop, que creó. Del otro lado se encuentran sus vecinos de toda la vida, gente honesta y trabajadora que lo acompaña en el proceso de formarse como artista. Son las dos caras del barrio que lo vio crecer.

El cantante villamercedino lanzó su cuarto videoclip hace tres días, se llama “Nací en el ghetto” y, como ya es un sello registrado en su música, les canta a su barrio, Santa Rita de Casia, y a la gente que habita en él.

“Desde chicos siempre nos pasó que por el hecho de ser del barrio tuvimos gente de afuera, de otras clases sociales, que nos discriminó. No importaba si eras educado o no, te tildaban de delincuente. Es un lugar bravo, pero no toda la gente es así, entonces dijimos vamos a hacer una canción sobre las dos caras del barrio”, expresó el artista que compone las letras junto a su amigo y productor Emiliano Soria.

El clip transcurre entre callejones, rejas oxidadas y una juntada con los pibes en el playón, al que llama “La boca del lobo”. Al almacenero local, a los improvisados jugadores de básquet en la canchita y a los niños que corren por las calles se les intercala una pareja de baile, la de Néstor Rodríguez y Natalia Lucero, que le da ritmo a las duras palabras de William.

Entre las variadas escenas que acompañan a los tres minutos de la melodía, el músico resalta una en particular. En ella se va a “una pequeña versión de sí mismo” andando en triciclo por las calles del Santa Rita de Casia. Se trata de su hermano menor. Luego, se lo observa a él ya adulto.

“Quise reflejar el día a día del barrio, lo cotidiano y sobre todo a los vecinos que se prenden a ayudarme. Por ejemplo, tienen el código de apoyar a alguien que está haciendo su música. Eso hicieron, colaboraron conmigo”, resaltó, agradecido, el cantante.

Y agregó que el objetivo principal de “Nací...” es dar un mensaje: no juzgar a la gente sin conocerla.

Este sábado el músico se reunirá nuevamente con su equipo para grabar un nuevo tema que estrenará en 2022. La idea es continuar con las fusiones de ritmos, siempre con predominancia del hip hop. Además, el 8 de enero participará de un congreso latino de salsa y bachata en la Calle Angosta.

"Nos vamos a meter a producir y grabar para sacar algo fresco. Además espero a mediados de enero poder hacer un show", detalló y, sobre su próximo tema, adelantó que "es una canción romántica, pero no triste, sino más bien alegre. También tendrá una fusión de géneros".