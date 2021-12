Iniciaron una obra para evitar inundaciones por las lluvias

El Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de San Luis dieron comienzo a una obra de desagües pluviales sobre la avenida Héroes de Malvinas. Según indicaron las autoridades, el proyecto será una solución definitiva a las inundaciones provocadas por las precipitaciones. La construcción tiene un plazo de ejecución de 240 días y el presupuesto es de $42.197.601.

"Es una obra pluvial muy importante que pensamos para que no llegue todo el agua de lluvia directamente al casco céntrico, hay que reconducir el agua de lluvia. Es una obra que comienza acá, al costadito del Puente Blanco, donde históricamente se juntaba muchísima agua", explicó el intendente de San Luis, Sergio Tamayo.

Según indicó el jefe comunal, la Municipalidad tenía reclamos de los vecinos por la cantidad de agua que se acumulaba tras cada tormenta. "Habíamos visto distintos expedientes que teníamos de los años 2014 y 2017", expresó.

El jefe del Programa Infraestructura Hídrica, del Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura, Fernando Yanzón, dijo que esta obra beneficiará a más de 200 vecinos frentistas, pero además serán mejores las condiciones de tránsito los días de lluvia.

"Es una obra que se origina bajo el convenio Provincia-Municipio, que supera los 42 millones de pesos y tiene 240 días de ejecución, así que esperamos que para junio del siguiente año la obra esté terminada", indicó el funcionario del gobierno provincial.

A su vez, explicó que la construcción se realiza en dos sectores. "Un punto es en el Puente Blanco, donde vamos a mejorar todo lo que es la conducción de agua, ya que tenemos la primera parte de la obra ya ejecutada, existente, pero vamos a resolver todo lo que es la parte superior de calzada sobre el Puente Blanco y conducirlo hasta el desagüe existente de la avenida Eva Perón. El segundo punto de la obra vendría a ser el tramo desde calle San Juan hasta la avenida Presidente Perón, sobre calle Héroes de Malvinas; ahí vamos a hacer un entubado principal de 900 metros, vamos a hacer en cada una de las bocacalles los sumideros necesarios para captar el agua, ya sea en calles La Rioja, Lamadrid, San Juan y Eva Perón, y también vamos a recuperar los sumideros que se hallan sobre Bolívar y Perón y todo eso lo vamos a llevar al actual desagüe principal que se encuentra sobre avenida Eva Perón para terminar en el río San Luis", explicó Yanzón.

Según indicó el funcionario provincial, la empresa que ganó la licitación del proyecto es el Grupo Forja S.A. "Es una empresa que tiene experiencia y ha trabajado con nosotros, por ejemplo, acá en la ciudad de San Luis hizo al principio del año la obra cloacal de la avenida España, que ya está terminada y funcionando", explicó.

Yanzón aclaró que por el momento no habrá cortes de tránsito. "La primera parte de la obra la vamos a iniciar en el Puente Blanco, así que lo primero que haremos es tomar toda la topografía definitiva, estamos haciendo un relevamiento intensivo para no entorpecer o no tener problemas con cualquier tipo de servicio que no tengamos establecido en los planos de trabajo. Además, ya estamos haciendo la limpieza de alcantarillas y resolviendo la parte del proyecto final para hacer la unión de la nueva obra con el desagüe de la avenida Eva Perón", contó.

Tamayo dijo que hay unas 56 obras en ejecución en la ciudad. "Cada una fue muy bien planificada para que el cambio sea progresivo y no entorpezca el tránsito", dijo.

Redacción/MGE