Una “Chispita” de alegría en la calle: homenajearán al conocido payaso

Ramón Agüero dejó de usar su nombre de bautismo hace más de cuarenta años para convertirse en el payaso “Chispita” y llenar de alegría las calles. Por su gran trayectoria, la agrupación benéfica Casi Justicia Social organizó un homenaje para entregarle un reconocimiento y además ayudarlo económicamente para que pueda disfrutar de las fiestas navideñas.

El promotor de risas y carcajadas pasó más de la mitad de su vida divirtiendo a niñas, niños y grandes. También hizo teatro, televisión y participó de innumerables celebraciones infantiles. Hoy tiene 59 años y la asociación quiso destacarlo en vida: el dinero que recauden de los sponsors, que desearon formar parte de la iniciativa, más el de las entradas para asistir al evento, será destinado para el icónico clown mercedino.

Estamos muy emocionados y ansiosos esperando el domingo, estoy seguro de que va a ir la gente que me apoya (Chispita)

“Queremos devolverle un poquito de todo lo que él hizo por la ciudad y por los artistas callejeros. Es una gran persona que se merece esto y mucho más. Organizamos un encuentro que será este domingo desde las 20 a las 21:30. Proyectaremos fotos que reflejarán su carrera, habrá música en vivo con la participación de uno de sus hijos y le entregaremos un regalo para que ese momento permanezca siempre en su memoria”, contó Emanuel González, el referente de la agrupación.

Si las condiciones climáticas lo permiten, el encuentro será al aire libre. “Un conocido bar ubicado en avenida 25 de Mayo nos prestó el espacio. La idea es armar una carpa y decorarla con guirnaldas y globos como si fuese un circo. Si llega a llover, lo haremos adentro, es un salón grande así que podremos respetar el distanciamiento y no hay cupo limitado. Los troqueles para ingresar se venderán en la puerta y costarán 100 pesos. Nosotros no nos quedamos con un centavo, siempre donamos a comedores y a familias, y en esta oportunidad todo será para él”, agregó.

Agüero tenía 12 años cuando inició su carrera. Su familia no está relacionada al circo, pero siempre le gustó contar chistes y hacer imitaciones de voces de personajes. “Me acuerdo que era muy chico y a mi papá le encantaba que contara un cuento que le causaba mucha gracia y cada vez que venía gente a casa me pedía que lo hiciera. Ahí me di cuenta y me empezó a gustar divertir a los demás. Entonces me dediqué a esto, empecé a estudiar, a inventar personajes y hasta trabajé con el Circo Real Madrid de España, recordó.

Tuve la oportunidad de trabajar con él en el autocirco y me encontré con un ser humano de corazón enorme (Emanuel González)

También contó que cuando se enteró del homenaje, se sorprendió gratamente y hasta se emocionó. "Estamos, porque incluyo a toda mi familia, muy ansiosos esperando el domingo. Estoy seguro de que va a ir mucha gente porque el público es el que siempre me apoyó y gracias a ellos yo pude hacer esto tantos años", sostuvo.

El hombre es padre de seis hijos, pero solo el más chico está siguiendo sus pasos, ya que ha participado de algunas fiestas como el payaso “Corchito”.

"Muchas generaciones han visto actuar a 'Chispita', y más allá de sus sketchs graciosos, es un gran ser humano. Tuve la oportunidad de trabajar con él el año pasado en el autocirco que hicimos para el Día de la Niñez, y me encontré con un ser humano de corazón enorme, buen compañero, humilde y con mucha experiencia", aseveró el responsable de la agrupación.