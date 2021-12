Maxi Sánchez eliminado en Madrid; hoy debuta Sanyo

Saludo protocolar. Los españoles estuvieron intratables y no dieron opciones de remontada a los argentinos. World Padel Tour.

El "Tiburón" villamercedino Maximiliano Sánchez y el quilmeño Luciano Capra no pudieron contra la mejor pareja del mundo de la actualidad, la del madrileño Alejandro Galán y el portuense Juan Lebrón, y cayeron por un doble 6-2 en los cuartos de final del Estrella Damm Master Final de Madrid.

Apenas 1 hora y 9 minutos de partido les alcanzó a los españoles para rematar la faena, en un partido que tuvo pocas equivalencias.

El primer set comenzó muy favorable para Galán y Lebrón, que lograron dos quiebres y se pusieron 3 a 0. Hubo un pequeño atisbo de levantada en la pareja argentina, que se puso 2-4 y forzó un punto de oro que podría haberles hecho recuperar el quiebre, pero rápidamente apareció la solidez de Galán para volverlos de un golpe a la realidad y encaminar esa primera manga.

La segunda parte tuvo un desarrollo similar, solo que esta vez no estuvieron tan cerca de remontar. No es que Sánchez y Capra hicieran un mal partido, sino que sus rivales estaban intratables y no dejaron nada a la duda.

Muchas veces los números explican los partidos, es por eso que si uno repasa los 4 de 5 breaks capitalizados por los españoles en contraposición de los 0 de 7 que tuvo la dupla argentina, es casi imposible pensar en un partido parejo.

Lo mismo pasa con los sma-shes, rubro en el que descollaron los españoles, sobre todo Galán, en el que consiguieron 21 de 26; mientras que por el lado de los argentinos ese ítem quedó con un flaco 8 de 21.

Un dato sorprendente es que Maxi y Lucho se equivocaron menos: fueron 11 sus errores no forzados contra 16 del rival. Pero claro, al momento de definir es donde resaltan, y en puntos de oro los Nº 1 se llevaron los 4 que hubo en disputa.

Hoy es el turno de Sanyo

El puntano Carlos Daniel "Sanyo" Gutiérrez, junto a su compañero, el catamarqueño Agustín Tapia, debuta hoy en el Estrella Damm Master Final de Madrid, donde convergen los 16 mejores palistas del circuito.

El "Mago" del barrio Amppya y el "Mozart" de Catamarca quieren cerrar el año con buenas sensaciones después de consagrarse campeones en Suecia, pero tendrán un hueso duro de roer, como son siempre Federico Chingotto y Juan Tello, otra dupla argentina que intentará conquistar la gloria en el último torneo del año.

El partido está pautado en el segundo turno, es decir cerca de las 9:30 hora argentina. El ganador de esa llave se enfrentará en semifinal a quien resulte vencedor del choque que mantendrán Fernando Belasteguín y Arturo Coello Manso frente a Francisco Navarro y Martín Di Nenno.