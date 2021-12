En siete meses, 28 mil personas ya usan el estacionamiento medido

El Sistema de Estacionamiento Medido y Ordenamiento Vehicular (Semov) cada vez suma más usuarios. Desde que comenzó su funcionamiento en mayo de este año, 28 mil mercedinos descargaron la aplicación. La mayoría carga saldo con tarjeta de débito, en segundo lugar en efectivo y la minoría con crédito.

"Estamos muy conformes por la respuesta de la gente, notamos que tanto el microcentro como el macrocentro están más ordenados. Tenemos que seguir trabajando, siempre hay cosas para mejorar, pero el balance de todo el año es muy positivo", comentó Gustavo Román Sosa, el responsable del Semov.

También el funcionario aclaró que aquellas personas que no pueden, no tienen o no saben utilizar la aplicación en los teléfonos móviles tienen los puntos de recarga en algunos kioscos cercanos a las oficinas en la Casa de la Cultura.

"Esta nueva modalidad del canje de botellas por crédito ha causado que el número de usuarios también incremente. A eso lo notamos en la última semana. Nosotros tenemos dos funciones: concientizar y organizar el tránsito vehicular y también con esta nueva iniciativa estamos ayudando al medio ambiente", agregó.

La nueva modalidad del canje de botellas por crédito ha causado que el número de usuarios aumente.

Además Sosa recordó que todos los fondos recaudados con el estacionamiento medido son utilizados para el mantenimiento y funcionamiento del Semov y el resto es analizado por una parte del personal que organiza y lo destina para fines sociales. "Generalmente se usan en la Secretaría de Desarrollo Social, que permanentemente está asistiendo a viviendas y sectores vulnerables en la ciudad, ya sea con mercadería o sea alimentos, con chapas, con block, con cemento, entre otros materiales", sostuvo.

La hora para estacionar cuesta 20 pesos, otorga diez minutos de gracia y es fraccionado por minutos. "Si una persona, por ejemplo, se baja al cajero y no demora más de ese tiempo, no se le descuenta de su saldo, y si estuvo estacionado 24 minutos se cobra ese monto exacto, no se redondea a la media hora", afirmó el jefe del Semov.

La cantidad de descargas de la aplicación ha sido de manera progresiva ya que los primeros meses de funcionamiento, los inspectores realizaron tareas de comunicación. Es decir, si el conductor no estaba registrado en el sistema se le dejaba en el vidrio parabrisas una notificación a modo de información y advertencia. "Empezamos con un número que alcanzaba a los cinco mil vehículos. Nosotros podemos ver el crecimiento a través de nuestras computadoras que nos indican cuántas veces por día ha sido bajada la aplicación", explicó.

Asimismo, adelantó que el desafío para el año entrante es reforzar las señalizaciones en las cuadras comprendidas por el Semov. "Vamos a colocar más carteles, folletería y todo lo que sea necesario para explicar los horarios y lugares para el ascenso y descenso de pasajeros y los de carga y descarga, sobre todo para los comercios de esas zonas", finalizó.