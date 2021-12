Dosep le pidió diálogo y cordura al Círculo Médico

En las últimas horas el Círculo Médico, que nuclea a las diversas asociaciones de prestadores de la salud puntana, emitió un comunicado en el que aseguraba que comenzaría a cobrar un plus a los afiliados de Dosep, ante la falta de acuerdo con la obra social para aplicar un aumento en los valores de las prácticas médicas. Ante ello, el coordinador de la entidad, Nicolás Anzulovich, explico que no se puede ejecutar ese aumento a esta altura del año porque perjudicaría directamente a los usuarios.

“Los aumentos siempre se negocian a principio de año, entre febrero y marzo, cuando el Gobierno lanza incrementos en los sueldos de la administración pública, porque es cuando impacta en el presupuestos de Dosep”, explicó el funcionario y agregó que “si eso no pasa no hay mayores ingresos por lo tanto no podemos trasladar aumentos a ningún prestador”.

Anzulovich, además, sostuvo que le parece muy extraño que a esta altura del año el Círculo Médico amenace con un incremento, sobre todo porque había diálogo.

“Siempre se negocia algún ítem o se realiza una recomposición de alguna práctica que queda desactualizada por la suba en el costo de insumos y ese tipo de cosas, pero no un aumento general de prestaciones”, puntualizó.

“La verdad es que hemos pasado una parte muy difícil de la pandemia y la obra social siempre ha procurado que los prestadores no dejen de atender. Recordemos que Dosep fue una de las únicas obras sociales del país que siguió brindando prestaciones a través el sistema de orden web y les permitió a los médicos trabajar de manera virtual en algunos casos, como consultas por videollamadas. Por lo tanto, la facturación de los prestadores no bajó tanto como en el resto del país”, argumentó Anzulovich.

También aseveró que la obra social no va a ceder a este tipo de presiones, ya que existe una normativa muy clara que los prestadores conocen cuando tramitan el alta y firman el contrato individual. “Allí se especifica que tienen una serie de derechos y obligaciones, y una de las prohibiciones puntuales es el cobro del plus”, señaló.

El funcionario agregó que, en el caso que se lleve adelante esta medida, a la obra social no le va a quedar otra alternativa que tomar las acciones correspondientes. “Esto es: suspensiones o bajas de prestadores”, aclaró.

“Las puertas del diálogo las tenemos siempre abiertas. Estuvimos en comunicación con el presidente del Círculo Médico, Rodolfo Toloza, y acordamos que nos vamos a sentar a charlar”, añadió.

“Y a los afiliados les pedimos que denuncien en la obra social el cobro del plus además de solicitar la factura para el reintegro acordado en otras prácticas”, cerró.

