La Constitución guía al pueblo

-Año: 2011

-Técnica: Témpera sobre lienzo

-Medidas: 350 x 650

-Lugar: Se encuentra en la

Cámara de Diputados de Santa

Fe.

“La historia de esta pintura ha sido una excursión hacia mí mismo, hacia mi forma de pensar y de sentir, en la cual yo también he ido evolucionando dentro de mí mismo. Es decir, uno no puede sostener una obra de este tipo si no coincide

con un sentir”, expresó sobre la pieza.

La orquesta de Blum

-Año: 2007

-Técnica: Acuarela

-Medidas: Sin especificar

-Lugar: Formó parte de la muestra “Orquestas” , inaugurada en el Teatro Colón

Se trató de 25 obras realizadas entre 1993 y 2015. Todas están atravesadas por la temática musical, algunas sobre géneros específicos como el jazz y otras de las bandas en general. Son, en su mayoría, acuarelas sobre papel de alto gramaje, carbonillas y tintas.

Primer lanzamiento del astronauta Fermín González

-Año: 1969

-Técnica: Óleo

-Medidas: 70 x 70

-Lugar: Formó parte de la exhibición realizada en la Galería Pinasco por sus 90 años.

El cuadro es contemporáneo de la carrera espacial y el alunizaje. Sin embargo, su imagen nada tiene que ver con la temática. La obra une lo real a lo fantástico y pertenece a una serie de historias imaginarias narradas con humor y un dejo de melancolía.

Guillermo Roux por Guillermo Roux y Carlos Alonso

-Año: 2012

-Medidas: Sin especificar

-Técnica: Óleo

-Lugar: Está expuesta en la Galería RO

Los dos artistas, uno en Buenos Aires y el otro en Córdoba, se unieron primero a través de mails y llamadas y luego personalmente para darle vida a la muestra “Sean eternos los pinceles…”. Se enviaban bocetos como si fueran postales.

Tenedores, cuchara y espumaderas

-Año: 2011

-Técnica: Carbón y pastel

-Medidas: 28.5 x 31.5

Lugar: Museo Nacional de Arte Decorativo Los cubiertos fuera de los cajones, usados y desordenados; Roux pedía que no limpiaran la cocina luego de la cena para poder dibujar lo que había ocurrido allí recientemente. Así nació toda una serie de dibujos en carbón con utensilios de cocina.