La demanda de remises tuvo un gran aumento, y hay demoras

A pesar de que la semana pasada la bajada de bandera aumentó aproximadamente un 17%, la demanda del servicio de remises sigue en pleno crecimiento por el gran movimiento que generan los encuentros y las actividades de la última parte del año. El número de usuarios creció notablemente, pero muchas de las agencias tienen menos cantidad de móviles y no pueden cumplir con todos los viajes o tienen demoras en los pedidos de hasta cuarenta minutos.

Los propietarios u operadores de las remiserías contaron que en esta época del año es habitual que haya más movimiento, pero que en esta oportunidad es mucho mayor. "Tenemos 85 coches, estamos las 24 horas, pero no damos abasto. La mayoría nos pide el auto por teléfono, pero como estamos en la avenida 25 de Mayo muchos vienen directamente", explicó Valeria Zerda, la recepcionista de un local.

Todos aseguraron que desde mediados de noviembre empezaron a notar que hay más pedidos. "Algunos son viajes largos que van de una punta de la ciudad a otra y eso tarda más de media hora, y durante ese tiempo con ese coche no puedo contar. Todo el día es así; es impresionante lo que sale la gente", agregó.

Los horarios de entrada o salida de los empleados de comercio son los de mayor demanda durante el día, es decir a las 8, a las 13, a las 17 y a las 21. "Muchas veces la gente se enoja porque nos llama a último momento, entonces es imposible que lleguemos a cubrir todos. Estamos trabajando con un 60% de los móviles que teníamos antes de la pandemia, porque muchos de nuestros remiseros tuvieron que vender el auto en ese tiempo, o por la edad o temas de salud no pueden seguir, y entonces quedamos con menos unidades", sostuvo Fabián Palacios, el propietario de una agencia de la zona Estación.

Lo que más les llama la atención es que la cantidad de viajes no merma durante la semana. "Antes esperábamos al viernes a la noche y sábado porque sabíamos que con la actividad nocturna había pedidos. Pero ahora los vecinos tienen muchas ganas de salir y todos los días tenemos el mismo promedio de llamados, que son más de trescientos", afirmó Sergio Núñez, el propietario de un local ubicado en calle Las Heras al 700.

Las fallas mecánicas también son un dolor de cabeza para los remiseros. "Tengo la mitad de los coches rotos y se ve que en los talleres también hay demoras porque no pueden arreglarlos para trabajar. Entonces como son pocos, en todos los viajes tenemos bastante demora, no menos de 20 minutos. Y por esa razón no estamos las 24 horas, porque todos son dueños, no hay choferes y si trabajan de día no pueden hacerlo de noche. Empezamos a las 6 y terminamos a las 24", remarcó Sara Montenegro, una operadora de la remisería que funciona en Europa al 700.

Para mejorar el servicio, las agencias consultadas evalúan implementar refuerzos porque en época estival quedan menos unidades trabajando porque los conductores salen de vacaciones.