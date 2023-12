Algunas remiserías comenzaron a aplicar aumentos y otras lo evalúan

El ajuste implementado por los gobiernos nacional y provincial ya impacta fuerte en muchos sectores económicos. Entre ellos están las remiserías, que en Villa Mercedes ya comenzaron a aplicar aumentos que van desde el 40% hacia arriba. Otras trabajan en definir cuál será el monto que fijarán para no perder el caudal de clientes y así no afectar en gran medida los bolsillos de los vecinos.

Sergio Núñez, propietario de una agencia mercedina, explicó que evaluarán durante el fin de semana cuál será el valor de las bajadas de bandera y distancias recorridas. “Lo tenemos que hacer sí o sí. Hay algunos que ya lo han hecho y la causa es que no solo el combustible subió, sino también las cubiertas y los repuestos. Casi no conseguimos insumos porque no los quieren vender; así que estamos en una situación muy complicada”, indicó.

El hombre manifestó que el número que tienen en vista es como mínimo un 40%, ya que generalmente realizan el incremento semestralmente porque si van por debajo no generarían ganancias para poder mantener a sus familias o comprar lo que haga falta para sus vehículos.

También sostuvo que trabaja junto a otras ochenta personas y que hace tiempo no veían un problema económico tan grande y que los afectara de manera directa. “En estos últimos períodos lo hemos hecho cada tres o cuatro meses por la inflación, pero ahora ya estamos trabajando en ese número. Es fundamental pensar en la gente, porque muchos utilizan nuestro servicio y entendemos que sus sueldos tampoco van a aumentar como correspondería”, detalló.

José Luis Martínez, de otra agencia, señaló que están esperando nuevos incrementos para hacer una sola modificación en los costos. “Lo del combustible nos ha afectado una barbaridad y nosotros no sabemos qué hacer con la tarifa. Queremos ofrecer algo adecuado, pero no sabemos si la gente va a seguir eligiendo el remís como movilidad”, dijo.

Otro propietario, Sergio Ponce, coincidió en que tiene gran preocupación y que por eso hará un reajuste en la bajada de bandera. “Actualmente la tenemos en $180 y $33 cada cuadra, pero no sabemos muy bien dónde estamos parados. Vamos a la par de las otras empresas, algunas estaban a $200 y la llevaron a $350 y algo de $40 por calle”, manifestó.

Remarcó que están en un estado preocupante porque muchas familias dependen de los ingresos que generan. “Ya ni siquiera pensamos en cambiar los vehículos porque es imposible, pero si se rompe un auto y comprás un repuesto va a salir mínimo $50.000 y otra gran parte es la mano de obra. Está muy difícil para todos los que trabajamos de esto”, añadió.

Redacción/MGE