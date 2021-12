Bares en la calle: los fines de semana crecieron las ventas

Como todos los años, los empresarios gastronómicos del centro de la ciudad colocan sus mesas en la carpeta asfáltica de calle Lavalle desde Salta a Buenos Aires. Y en esa temporada, se sumaron los que funcionan por Hipólito Yrigoyen frente a plaza Pedernera.

Las noches de los bares se realizan los viernes, sábados y domingos; comenzaron hace dos semanas y se extenderán hasta el 28 de febrero. Desde que implementaron la metodología, aseguran que las ventas han crecido notablemente y que en dos semanas los números son mejores que durante todo el 2021.

Cuando no llueve, como esos fines de semana de mucho calor, hemos estado recargados de trabajo (Sebastián Leguizamón)

"Nosotros ponemos veinte mesas en la calle, cada uno respeta su frente. La verdad es que si no llueve, como esos fines de semana de mucho calor, estamos recargados de trabajo. Cuando ya no hay lugar afuera, la gente te solicita estar adentro y son más pedidos", contó Sebastián Leguizamón, dueño de un bar que está sobre Lavalle.

Mañana, algunos abrirán después de la una de la mañana y otros seguirán de corrido, mientras que el 25 estarán desde las 18 en adelante. Para fin de año será muy similar.

"Siempre organizamos shows para que mientras los clientes van comiendo, puedan disfrutar de un cantante o escuchar música. Pero por ahora no lo hicimos, solo tenemos un DJ y un animador pero adentro del local", explicó Nicolás Salfia, encargado del bar ubicado en la esquina de Lavalle y Tucumán. Además, agregó que desde que sirven a los mercedinos en la vía pública, las consumiciones han repuntado. "No digo que sea como antes de la pandemia, pero durante el año cuando vemos este movimiento es con alguna fecha muy puntual, como el Día del Amigo, por ejemplo. En cambio, ahora se mantiene la misma cantidad; esperemos que en enero y febrero no decaiga", agregó Nicolás.

Arrancan a las 19:30. Los viernes y sábados están hasta las 4 y los domingos cortan a la medianoche.

Algunos están experimentando su primera vez con las noches de los bares, ya que los lugares fueron inaugurados hace algunos meses. "Estamos contentos con esto. Para nosotros es nuevo, ya que hace muy poquito que abrimos. Como acá funcionaba otro bar, desde que empezamos tenemos bastante clientela. Pero lo que vendemos los fines de semana supera nuestras expectativas. Creo que todos tienen ganas de salir, y en esta época hay muchas reuniones para despedir el año y hay momentos en que todos tenemos completas las mesas", dijeron Pamela Gómez y Osvaldo Letizia, dos trabajadores de un nuevo lugar en esa zona.

Siempre organizamos shows para que la gente disfrute mientras come, pero por ahora no lo hemos implementado (Nicolás Salfia)

Karina Maranguello, la subsecretaria de Actividades de Ecología y Medio Ambiente, destacó que los locales están autorizados a brindar algún espectáculo. "Otros años en una misma cuadra tenías dos o tres artistas al mismo tiempo, pero todavía no han hecho este tipo de eventos", sostuvo.

Los viernes y sábados, el tránsito vehicular se interrumpe desde las 19:30 hasta las 4. Y los domingos se mantiene el mismo horario de inicio, pero a la medianoche se habilita la circulación de autos y motos. "En las dos arterias se respeta la misma metodología y así será todo el verano", finalizó.