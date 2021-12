Gustavo Fernández: "Este proyecto puede llegar a ser muy ambicioso"

No lo dudé y empecé a soñar con la posibilidad de hacerlo, de ser parte nuevamente de la vida del club. Sobre todo porque no puedo dejar de relacionar mi comienzo deportivo como jugador: mi historia comenzó en GEPU y no puedo olvidarlo". Así resumió Gustavo Ismael Fernández su vuelta a casa, a Gimnasia y Esgrima Pedernera Unidos, el emblemático GEPU de los '90, el equipo que hizo llorar de emoción a una provincia y conquistó al país, y del que el “Lobito” fue el estandarte.

Fernández regresa esta vez como técnico para liderar a un equipo que buscará meterse nuevamente en los primeros planos del básquet nacional.

El plan de retorno lo ideó otro ex GEPU: Rafael Costa.

"Fue Rafa el que me llamó y me contó la idea de reflotar a GEPU. Me comentó que todo sucedió luego de los Juegos Binacionales, con la actuación de los pibes que entusiasmaron tanto a los dirigentes de GEPU como a los responsables y autoridades de Deportes del Gobierno. Y querían que estuviera al frente de este plan de llevar el básquet de San Luis y GEPU a lo más alto", detalló Gustavo.

Con un importante apoyo del Gobierno de San Luis, a través del Programa Deportes, el “Lobo” puntano comenzará la pretemporada el 3 de enero pensando en el debut en el Torneo Federal, que será 25 días después. GEPU formará parte de la Conferencia Sur y competirá en la División Cuyo.

Con respecto al equipo que se imagina, el “Lobito” contó: “El mercado está acotado porque es tarde, los otros equipos ya venían reforzándose hace tiempo. Pero estamos intentando, dentro de los jugadores que están sin contratar, de elegir el mejor plantel posible. Esa es la tarea a la que estamos abocados de lleno".

Casualmente es Costa quien encabeza como vicepresidente las negociaciones con cuatro refuerzos que le darán un salto de calidad al equipo. “En los próximos días habrá confirmaciones, pero apuntamos a jugadores de jerarquía que nos permitan ser competitivos”, expresó.

Fernández se inició en el básquetbol en Sportivo 9 de Julio de Río Tercero, su ciudad natal. En 1990 —el 12 de enero, frente a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia— debutó en la Liga Nacional con la camiseta de GEPU de San Luis, equipo con el que logró dos títulos en las temporadas 1990/91 y 1992/93.

“Las sensaciones que hoy tengo son una mezcla de recuerdos hermosos con ilusiones de futuro. Hay cosas que se van dando, presentando por algo y que no son casualidad. Por algo apareció la posibilidad, luego de que ya había decidido quedarme tranquilo en Río Tercero. Tenía otro emprendimiento, alejado del mundo de ser técnico y cuando estaba por arrancar, recibí el llamado del Rafa. Soy una persona que cree mucho en esas energías y les hice caso a mis sensaciones. Este proyecto puede llegar a ser ambicioso si empezamos a transformar a GEPU, hacerlo un radar que entre de lleno en el básquet argentino”.