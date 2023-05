"Hicimos un buen torneo, pero a mí eso no me alcanza"

Puede que aún la herida de la eliminación no se haya transformado en una cicatriz de experiencia, puede que todavía el dolor no se haya disipado del todo, pero aun con ese exitismo tan propio de nuestra sociedad, es indispensable reconocer el enorme torneo que hizo GEPU en su primera temporada de la Liga Argentina de Básquet, donde llegó a ser uno de los cuatro mejores equipos del ascenso en el país.

El tiempo, que ayuda a tomar distancia de los hechos, les demostrará a todos los fanáticos la dimensión que tuvo esta participación de un plantel que llegó diezmado por las lesiones a la hora decisiva y cayó con un gran rival como es Ameghino de Villa María.

Con esa tristeza a cuestas, con la autocrítica y el poder de análisis de siempre, Gustavo "Lobito" Fernández, el entrenador del equipo, se tomó unos minutos para hacer su recuento de campaña junto a El Diario de la República.

—¿Qué sensaciones te quedan de la campaña en general?

—Todavía es muy reciente el partido que nos deja afuera de una temporada en la que teníamos muchas ganas de lograr deportivamente el ascenso. Ese era un objetivo personal y también un objetivo que teníamos como institución.

Después se puede analizar de diversas maneras. Este es un proyecto que comenzó hace casi dos años, en el que siento que el objetivo de poner a San Luis y a GEPU en el ambiente del básquet de alto nivel se ha cumplido ampliamente. Obviamente que hay muchas cosas para corregir, mejorar y agregar. Después, en lo deportivo se llegó a una final de conferencia que está muy bien, pero a mí no me alcanza.

—¿Qué crees que les faltó como equipo para pasar a la finalísima por el ascenso?

—Primero hay que tener en claro que nos ganó un equipo que es mejor tanto en lo táctico como en lo físico, pero siento que si hubiésemos tenido el plantel físicamente completo en condiciones de competir de igual a igual, posiblemente hoy haría otra evaluación. Nos encontramos entrando a los playoffs con Jeffrey (Merchant) sin poder usarlo al 100% y luego usándolo en condiciones que no son las normales o las adecuadas, lo cual habla muy bien de él y de todos los que hicieron el esfuerzo de estar aún con alguna dolencia.

Por desgracia, también nos toca el último cruce sin Pablo (Osores), y ya no tener a dos jugadores mayores hace que el resto se desgaste mucho más y creo que no había más para pedirles a los chicos, porque había un desgaste mental, físico y sobre todo siendo superados por un equipo que lo hace muy bien.

Posiblemente con el plantel de mayores completos podríamos haber disimulado mejor la falta de U23 que los llenamos finalmente con dos U19, pero lo que pasa es que todo suena a excusa y es algo que nunca busqué.

—En el "Perazzo" la sensación fue que la gente quedó agradecida por la campaña.

—Yo no soy quién para indicar lo que tiene que sentir la gente. Yo la vara alta que estoy poniendo es personal, pero sí creo que el público y los dirigentes pueden sentirse satisfechos porque no es una liga fácil, no es simple llegar a una final de conferencia, en el medio quedan muchos equipos muy bien armados y con muchas ambiciones. Quedamos dentro de los cuatro mejores del país. GEPU es una organización que es un ejemplo en un montón de cosas, que tiene otro montón para mejorar, pero tiene la cabeza dispuesta a hacerlo. La parte negativa del análisis es únicamente por mi autoexigencia, pero si me pongo en lugar del espectador, valoro mucho lo que se ha logrado pensando en que hace un año y medio no había nada.

—La Liga Argentina se va a reforzar con el descenso de Atenas. ¿Creés que GEPU tiene que dar el salto o debe quedarse un año más?

—Haciendo un análisis general, creo que GEPU y San Luis están para afrontar la categoría que quiera, sea la Liga Nacional o la Liga Argentina. Esa es mi opinión, porque con la predisposición y la manera que hay acá para afrontar las cosas es solo una cuestión de decidir. El club deberá evaluar qué le conviene. El hecho de que esté Atenas en esta categoría le va a dar un plus a la divisional que ojalá sirva para que todo se profesionalice mucho más, pero después es un terreno de los dirigentes.

—¿Cómo están tus ganas de seguir en este proyecto?

—Hay pocas cosas que me generan entusiasmo y una indudablemente es este proyecto. Yo creo que la dirigencia debe tomarse su tiempo, evaluar todo muy bien, en eso también mi trabajo, y tomar las decisiones correctas para lo que quieran del club. De mi parte a mí me movió San Luis, me movió GEPU de un lugar en el que yo estaba muy bien, y sigo teniendo esa misma sensación.

