Un año de finales y principios

En las vísperas del nuevo año, el violeta incita al cambio, a cerrar aquellas cosas inconclusas para darles pie a nuevos inicios que estarán regidos durante todo 2022 por el signo de Piscis y brevemente por Aries. Es la tonalidad del control mental, la transmutación y el cambio y es por eso que la astróloga Jimena La Torre eligió ese color para representar su nuevo libro “Horóscopo 2022: De Piscis a Aries. El año de los finales y principios”.

Jimena se adentró en el mundo del control mental, la astrología y el tarot a los 20 años, en los 2000, mientras estudiaba diseño de moda. Fascinada con las respuestas que encontraba sobre cuestiones de su vida, se perfeccionó durante cinco años y en paralelo con su segunda pasión, el mundo de las telas, los cortes y el diseño, realizaba lecturas en desfiles y shows.

“Lo hacía por hobby, leía el tarot en los cumpleaños, pero la gente volvía y me preguntaban si no tenía consultorio. Así fue que terminé haciendo esta carrera. Un día me puse una mesa en un evento y me vieron de un programa, ya era el 2004”, recordó. Al año siguiente tuvo su primera aparición televisiva fija en el programa “12 corazones”, en el que ayudaban a las personas a encontrar pareja. Para 2011 había dejado definitivamente la moda y ya tenía su primer libro publicado.

Hace 33 años que Jimena trabaja con visualizaciones a través del uso de luz y de la lectura de las energías de los planetas y los colores. “Fui armando mis ciclos que los puse en práctica en mi vida y después terminé comprando libros. La gente me preguntaba sobre rituales para el trabajo o demás temas, así que como las recetas de cocina exploré en el esoterismo. Así llegué adonde estoy ahora”, resumió.

El año de los principios y finales

Renunciar a un trabajo, iniciar una nueva relación, mudarse de casa o incluso de país. Este es el momento para tomar esas decisiones importantes. “Es el año de los finales y los principios porque Júpiter transita al último signo, Piscis, toca al primero, Aries, y vuelve para atrás, entonces da la opción de ir cerrando cada capítulo que quedó abierto en tu vida, cada situación en la que no creés o en la que te faltaba tener un poco más de fe. Va a dar la posibilidad de decir esto sí y esto no. Rige todo lo que es la espiritualidad”, destacó Jimena, quien agregó que es recomendable realizarse, a nivel personal, la revolución solar, que está basada en la fecha de cumpleaños, para hacer predicciones individuales.

Durante 2022, como todos los años, habrá eclipses y retrogradaciones; además Mercurio retrógrado estará presente cuatro veces en el año sobre signos de aire y tierra. Del 14 de enero al 3 de febrero, empezará en Acuario y retrocederá hasta Capricornio; del 10 de mayo al 3 de junio, de Géminis pasará a Tauro; el 9 de septiembre al 2 de octubre, estará en Libra pero dará marcha atrás hasta Virgo; y 28 de diciembre al 18 de enero de 2023, Capricornio es el signo elegido por Mercurio para retornar por última vez.

“Van a trabajar todo lo que es la mente y la parte económica. Todos los años los eclipses pasan por signos diferentes, sin embargo, el fenómeno diferente este año es que pasó por Sagitario y Géminis y el 2022 será Tauro y Escorpio, porque se empieza a correr. La línea de estos dos últimos signos representa vacíos en todo lo que tiene que ver con las finanzas y es lo que más hay que trabajar, incluso más que el tema de la salud”, explicó la astróloga.

Además, Júpiter en Piscis traerá mucho desbalance económico, es por eso que Jimena recomienda cerrar aquellas situaciones que no rinden económicamente, preferentemente desde el 21 de diciembre pasado hasta la luna nueva, que será el 2 de enero. Durante ese período es el tiempo de analizar qué se quiere llevar hacia el 2022 y qué prefiere dejar en el 2021. “De lo que más se tiene que dar cuenta el ser humano es que en vez ampliarse debe reducirse y mantenerse en lo que puedan manejar”, aconsejó.

El cambio de año, del 31 de diciembre al 1º de enero, es una modificación más bien del calendario y no energética en sí. Sin embargo, sí genera una revolución de energías y positivismo en los seres humanos que, durante las 24 horas que tarda el planeta en rotar sobre su propio eje, estarán con sus mentes enfocadas en el cambio de ciclo.

“El fenómeno el próximo año es que está la Luna Nueva y eso está bueno porque no está justo cortando el día, sino que ya empieza el año así. Eso trae mucha renovación, más en referencia a esto de los finales y principios. Por eso se recomienda empezar el año de blanco”, justificó.

Pandemia, el Mundial y Argentina

Con base en las cartas natales de los sucesos históricos y constituciones e independencias de los países, Jimena realiza las predicciones para cada momento. Con respecto a la pandemia, que la sitúa en noviembre de 2019, la rige el signo de Escorpio. “En 2022 se expandirá y logrará un poco más de equilibrio y de justicia. Puede ser que haya momentos de expansión del virus, pero que encuentren también una manera de contener y equilibrar las situaciones. Por ejemplo: en cuanto los picos suban un poquito deberán hacer cierres por cortos períodos para poder manejar ese Escorpio que con Piscis en algún momento va a salir”, detalló y añadió que con respecto a la COVID-19 los astros no tienen mucha más influencia que con un virus común.

En referencia a Argentina, realizar su carta natal es un poco más complejo. El 25 de mayo de 1810 no puede considerarse el nacimiento ya que en ese momento aún se dependía de la corona española; tampoco el 9 de julio de 1816. Para evaluar al país, Jimena toma una fecha intermedia: la Constitución del 31 de enero de 1813. Entre las tres fechas realiza un balance para hacer su predicción.

“Acuario, como está en Saturno, estará pidiendo mucho orden y paciencia, también podemos tomar la parte canceriana, del 9 de julio, que sería muy buen aspecto con esto de que es el año de Piscis, y el 25 de mayo, que sería geminiana, no estaría tan bien. Argentina no tiene una carta muy definida, es según para qué lado quieras tomarla”, predijo.

Sobre el Mundial de fútbol, que en esta oportunidad será del 21 de noviembre al 18 de diciembre, por las cuestiones climáticas en Qatar, Jimena dijo que es un buen momento para que se desarrolle a causa del cambio de Júpiter de Piscis a Aries.

San Luis: Virgo llama a abrirse al agua

San Luis “nació” el 25 de agosto de 1594, está regida por Virgo, el signo opuesto a Piscis. Jimena finalizó: “La provincia va a tener la necesidad de contar con el otro, aliarse y asociarse. Piscis la va a obligar y pedir que se mueva hacia el lugar que por lo general desconoce. Lo que deben hacer es abrir las puertas para que entre un poco más de agua, que es lo más necesario. Gracias a esto va a volverse un poco más popular por dejar entrar esas energías con los otros y poder hacer alianzas”.

¿Qué les deparan los astros a ellos?

La Torre hizo las predicciones para cinco personalidades con base en cómo se verán afectados sus signos en 2022.

Alberto Fernández

“Va a estar afectado para seguir siendo una persona en el lugar donde está. Va a cumplir con un año arcano de fertilidad, que tiene un poco que ver con lo que le está pasando con su pareja. Él sin mujeres no puede vivir, así que seguirá del mismo modo”.

Lionel Messi

"Va a estar súper bien aspectado. Le va a venir bien este año, no tan bien en mayo y octubre, porque ahí entra Júpiter a Aries, pero en líneas generales tendrá un buen 2022".

Wanda Nara

“Es una persona solitaria, es muy raro que le descubras algo. Su signo no tendrá un súper año, sino más bien para adentro, introspectivo y para encontrar la felicidad, pero más desde el interior y ermitaño. Por otro lado, a Mauro le va a ir muy bien porque es de Piscis”.

Alberto Rodríguez Saá

“Si sobrevivió al 2021, multiplica en el 2022. Seguramente tenga mucho para dar, enseñar y sobre todo para expandirse. Está formando muchos discípulos y un lindo partido”.

Papa Francisco

“Me preocupa un poco Sagitario porque Júpiter no les hace un buen aspecto, sobre todo del tercer decanato. Tal es así que se va a tener que cuidar de la salud, en especial a finales de año”.